କ୍ଯାପଟେନ ସୂର୍ଯ୍ଯକୁମାରଙ୍କ ଫର୍ମକୁ ନେଇ ଉଠୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ; ବାବରଙ୍କ ସହ କରାଯାଉଛି ତୁଳନା, କାହିଁକି ଆଉ ଖେଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି…

ସୂର୍ଯ୍ଯକୁମାରଙ୍କ ଲଜ୍ଜାଜନକ ରେକର୍ଡ !

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ବାବରଙ୍କ ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ରେକର୍ଡରେ ଏବେ ଟି-ଟ୍ବେଣ୍ଟି କ୍ଯାପଟେନ ସୂର୍ଯ୍ଯକୁମାରଙ୍କୁ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ତାଙ୍କ ଫର୍ମ ସେତେଟା ଭଲ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଅଳ୍ପ ରନ କରି ମଇଦାନରୁ ସେ ଆଉଟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥ ଟି-୨୦ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଖରାପ ଫର୍ମ କେବଳ ଏହି ସିରିଜରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗତ କିଛି ସିରିଜରୁ ଜାରି ରହିଛି।

ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳାଳି ବାବର ଆଜାମଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଶେଷ ତିନୋଟି ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ସେମାନଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

IND vs AUS Live Streaming: ଆଜି…

BCCI ର ବଡ଼ ଘୋଷଣା: ରୋହିତ-ବିରାଟଙ୍କୁ…

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଚଳିତ ଟି-୨୦ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ଚାରିଟି ମ୍ୟାଚରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ମୋଟ 84 ରନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ରେ ସେ ଅପରାଜିତ 39 ରନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ତିନୋଟି ଟି-୨୦ ସିରିଜରୋ ମଧ୍ୟ ସେତେଟା ଭଲ ଖେଳିନଥିଲେ।

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ନିରାଶ ଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଖେଳିଥିଲେ, ତିନୋଟି ଇନିଂସରେ ମୋଟ ୯୨ ରନ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସେ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ ଖେଳି ମୋଟ ୧୧୨ ରନ କରି ପାରିଥିଲେ।

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିରାଶାଜନକ ଥିଲା, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ତିନୋଟି ଇନିଂସରେ ମାତ୍ର ୨୬ ରନ କରିଥିଲେ।

ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ମାତ୍ର ୨୮ ରନ କରିଥିଲେ। ଏସିଆ କପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଖରାପ ଫର୍ମ ଜାରି ରହିଥିଲା।

ବାବର ଆଜମଙ୍କ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ: ବାବର ଆଜମ ୨୦୨୪ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରଠାରୁ ତିନୋଟି ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିରାଶ ଜନକ ରହିଛି।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସିରିଜରେ ସେ ତିନୋଟି ଇନିଂସରେ କେବଳ ୪୭ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ଇନିଂସରେ ୪୧ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲେ।

ତା’ପରେ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ଇନିଂସରେ ୩୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଏହାସହ ଗୋଟିଏ ମ୍ଯାଚରେ କିଛି ରନ ନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ।

ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଟି୨୦ ସିରିଜରେ ବାବର ଆଜମ ତିନୋଟି ଇନିଂସରେ ୭୯ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସିରିଜ୍ ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଡକ ପ୍ଲେୟାର ଭାବେ ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ।

ଟି -20 ବିଶ୍ୱକପ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବାବରଙ୍କ ତୁଳନା: 

ମ୍ୟାଚ୍: ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ – 26, ବାବର ଆଜାମ – 8 |
ରନ୍: ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ – 414, ବାବର ଆଜାମ – 157 |

You might also like More from author
More Stories

IND vs AUS Live Streaming: ଆଜି…

BCCI ର ବଡ଼ ଘୋଷଣା: ରୋହିତ-ବିରାଟଙ୍କୁ…

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସିରିଜ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ…

ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ କର ବା ମର ପରିସ୍ଥିତି, ଶେଷ…

1 of 870