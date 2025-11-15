ସବୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଟି-୨୦ରେ କଲେ ଏମିତି କାମ, ଏବେ ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟର ଏକମାତ୍ର ଖେଳାଳି
ସବୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଟି-୨୦ରେ କଲେ ଏମିତି କାମ
Vaibhav Suryavansi: ଜିତେଶ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଏ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ କାତାରର ଦୋହାରେ ଚାଲିଥିବା ଏସିଆ କପ୍ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁଏଇ ବିପକ୍ଷରେ ୧୪୮ ରନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଏକ ଧମାକାଦାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଭାରତୀୟ ଦଳର ୧୪ ବର୍ଷୀୟ ବାମହାତୀ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ଥିଲା ।
ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ୟୁଏଇ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରି ୪୨ ବଲ୍ରେ ୧୧ ଚୌକା ଏବଂ ୧୫ ଛକା ସହିତ ରେକର୍ଡ ୧୪୪ ରନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଇନିଂସ ସହିତ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ।
୨୦୨୫ ଆଇପିଏଲରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବା ପରେ ମାତ୍ର ୩୫ ବଲ୍ରେ ଶତକ ହାସଲ କରିବା ପରଠାରୁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ସେବେଠାରୁ, ବୈଭବ ଯେଉଁଠାରେ ଖେଳିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଅଛି । ୟୁଏଇ ବିପକ୍ଷ ଏସିଆ କପ୍ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବୈଭବ ମାତ୍ର ୩୨ ବଲ୍ରେ ତାଙ୍କର ଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ।
ଏହା ସହିତ, ବୈଭବ ୩୫ ବଲ୍ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ କମ୍ ବଲ୍ରେ ଦୁଇଟି ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା T20 କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଏକମାତ୍ର ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଖେଳାଳି ଏହି ସଫଳତା ପାଇ ନାହାଁନ୍ତି। ଭାରତ ପାଇଁ T20 କ୍ରିକେଟ୍ରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଶତକ ହାସଲ କରିବାରେ ବୈଭବ ଏବେ ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ସହ ସମାନ। ଏହି ତାଲିକାରେ ଉର୍ଭିଲ ପଟେଲ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଅଛନ୍ତି । ଉଭୟ ୨୮ ବଲ୍ରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବେ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିବାର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ୟୁଏଇ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ତାଙ୍କ ୧୪୪ ରନ୍ରୁ ୧୩୪ ରନ୍ ବାଉଣ୍ଡରୀ ମାଧ୍ୟମରେ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ, ଏହି ରେକର୍ଡ ପୁନିତ ବିଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଥିଲା, ଯିଏ ୨୦୨୧ରେ ମିଜୋରାମ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ୧୨୬ ରନ୍ କରିଥିଲେ।
ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ତାଲିକାରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ୨୦୧୯ରେ ସିକିମ୍ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ୧୧୮ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବେ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁନିତ ବିଷ୍ଟ ମିଜୋରାମ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୧୭ ଛକା ମାରି ତାଲିକାରେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି।