ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହ ରାଜପୁତଙ୍କୁ ଏହି ଦୁଇ ଜଣ କରିଛନ୍ତି ହତ୍ୟା? ଭଉଣୀ ଶ୍ବେତା ସିଂହଙ୍କ ବଡ଼ ଦାବି, ରିୟା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏପରି କହିଲେ…

ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହ ରାଜପୁତଙ୍କୁ ଏହି ଦୁଇ ଜଣ କରିଛନ୍ତି ହତ୍ୟା?

By Seema Mohapatra

ମୁମ୍ବାଇ: ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ସ୍ୱର୍ଗତ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହ ରାଜପୁତଙ୍କ ଭଉଣୀ ଶ୍ୱେତା ସିଂହ କୀର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଏପରି ଏକ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇଜଣ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ, ଜଣେ ଆମେରିକାର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମୁମ୍ବାଇର, ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସୁଶାନ୍ତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ।

ଶ୍ୱେତା ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହ ରାଜପୁତଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ରିଆ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଜୁନ୍ 2020 ରେ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହ ରାଜପୁତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରଠାରୁ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ରିଆ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରରେ ଅଛନ୍ତି। CBI, ED ଏବଂ NCB ଭଳି ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି।

ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା?

ଶ୍ୱେତା ସିଂହ କୀର୍ତ୍ତି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଖରାପ କରିଦେଲେ। ଶୁଭଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ପୋଡକାଷ୍ଟରେ ସେ କହିଥିଲେ, “ଆତ୍ମହତ୍ୟା କିପରି ହୋଇପାରେ? ଫ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ବିଛଣା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ଏତେ ଅଧିକ ନଥିଲା ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଗୋଡ ଝୁଲାଇ ପାରିବେ… ଯଦି ଆପଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କ’ଣ ଷ୍ଟୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବେ? କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଷ୍ଟୁଲ୍ ଭଳି ଜିନିଷ କିଛି ନଥିଲା।”

ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହ ରାଜପୁତଙ୍କୁ ଦୁଇଜଣ ଲୋକ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ

ସେ ଆହୁରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ବେକରେ ଥିବା ଚିହ୍ନ କପଡ଼ାର ଚିହ୍ନ ନଥିଲା । ସେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ, “ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କ ବେକର ଚିହ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଏକ ସ୍କାର୍ଫ ଚିହ୍ନ ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ପତଳା ଚେନର ଚିହ୍ନ।” କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ, ସେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଆଖିରେ ଲୁହ ନେଇ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ଯେ, ଅଭିନେତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କିଛି ସମୟ ପରେ, ଦୁଇଜଣ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ । ଜଣେ ମୁମ୍ବାଇର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆମେରିକାର। ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଉଭୟେ ତାଙ୍କୁ ସମାନ କଥା କହିଥିଲେ, ଯାହା ସତ। ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ, “ତୁମ ଭାଇ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହ ରାଜପୁତଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି।”

ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହ ରାଜପୁତଙ୍କ ଭଉଣୀ ରିଆ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କ’ଣ କହିଲେ

କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମିକା ରିଆ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଗୁପ୍ତ କବିତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, “ସେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଫଟୋ ସହିତ ଏକ ବହୁତ ଅଜବ କବିତା ଲେଖିଥିଲେ, ଏବଂ ମୋ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ସେହି କବିତାଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଲେଖାଥିଲା, ‘ତୁମେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ଉଡ଼ୁଛ ଏବଂ ତୁମର ଡେଣା କାଟିବାକୁ ପଡିବ,’ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ମୋତେ ଏହା ବହୁତ ଅଜବ ଲାଗିଥିଲା।”

