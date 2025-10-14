ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ସୁଶାନ୍ତ ରାଜପୁତଙ୍କ ଭଉଣୀ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଦଳରୁ ଲଢିବେ
ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଦିବଂଗତ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଭଉଣୀ, ଏହି ଦଳ ଦେଲା ଟିକେଟ୍
ବିହାର: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏବେ ପୁରା ସରଗରମ୍ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି । ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବା ପରଠାରୁ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର କରିବାରେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି । ତେବେ ନିବାର୍ଚନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ଥିବା ବେଳେ ଦିବଂଗତ ଅଭିନେତା ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହ ରାଜପୁତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭଉଣୀ ଦିବ୍ୟା ଗୌତମ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ।
ତାଙ୍କୁ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଲିବରେସନର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ଦିବ୍ୟା ଦୀଘା ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବେ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ସେ ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବେ।
ଦିବ୍ୟା ଗୌତମ କିଏ: ଦିବ୍ୟା ଗୌତମ ପାଟନା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାସ୍ କମ୍ୟୁନିକେଶନ୍ ବିଭାଗର ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ରୀ । ସେ ପ୍ରାୟ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ଧରି ପାଟନା ମହିଳା କଲେଜରେ ସହାୟକ ପ୍ରଫେସର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ କଲେଜ ଜୀବନରୁ ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସିପିଆଇ (ଏମଏଲ)ର ଛାତ୍ର ଶାଖା ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ସଂଘ (ଏଆଇଏସଏ)ର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ।
୨୦୧୨ ମସିହାରେ, ଦିବ୍ୟା AISAର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ପାଟନା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ସଂଘ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ପରେ ସେ ୬୪ତମ ବିହାର ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ (BPSC) ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିହାର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଗାଣ ନିରୀକ୍ଷକ ପଦବୀ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ସେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଛାଡି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଗବେଷଣା କରିବାକୁ ବାଛିଥିଲେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ଜୁନିଅର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫେଲୋ (JRF) ଏବଂ ଜଣେ ପିଏଚଡି ସ୍କଲାର।