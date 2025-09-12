ଆଜି ହିଁ ନେପାଳର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ସୁଶୀଲା କାର୍କୀ, ରାତି ୮.୩୦ରେ ନେବେ ଶପଥ
ଆଜି ରାତାରାତି ଶପଥ ନେବେ ନେପାଳର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନେପାଳର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି ସୁଶୀଲା କାର୍କୀଙ୍କର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ହୋଇପାରେ। ଖବର ମୁତାବକ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସହମତି ରହିଛି ଏବଂ ରାତି ୮ଟା ୩୦ ମିନିଟରେ ମଧ୍ୟ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ହୋଇପାରେ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକ ସମୟରେ ସୁଶୀଲାଙ୍କୁ ସହମତି ମିଳିଥିଲା। କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ଏବେ ସେ ଶପଥକୁ ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ।
କିଏ ଏହି ସୁଶୀଲା କାର୍କୀ: ସୁଶୀଲା କାର୍କୀ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି। ସେ ୧୧ ଜୁଲାଇ ୨୦୧୬ରେ ନେପାଳର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ହୋଇଥିଲେ। ୩୦ ଅପ୍ରେଲ ୨୦୧୭ରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଂସଦରେ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଣାଯାଇଥିଲା।
ମାଓବାଦୀ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ନେପାଳୀ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି କାର୍କୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଂସଦରେ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଜାରି କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କାର୍କୀଙ୍କୁ ଜନତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିଥିଲା। ଜନତାଙ୍କ ଦାବି ଯୋଗୁଁ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପୁନଶ୍ଚ ନିଆଯାଇଥିଲା।