ରୟାଲ କଲେଜ ଅଫ୍ ସର୍ଜନ୍ସରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ମହର୍ଷି ସୁଶୃତଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି
୧୫୦୫ ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ରୟାଲ କଲେଜ ଅଫ୍ ସର୍ଜନ୍ସ। ଏଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ି ବହୁ ଡାକ୍ତର ଦେଶ ଓ ବିଦେଶରେ ନାମ କରିଛନ୍ତି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାର ଜନକ ହେଉଛନ୍ତି ମହର୍ଷି ସୁଶୃତ। ଏହି ମହାନ୍ ଋଷିଙ୍କର ୯୦ କେଜି ଓଜନର ତମ୍ବା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଏଡିନବର୍ଗ ସ୍ଥିତ ରୟାଲ କଲେଜ ଅଫ୍ ସର୍ଜନ୍ସରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି। ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଥିବା ଭାରତର କନସୁଲେଟ୍ ଜେନେରାଲ୍ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଭାରତ ଓ ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରଫେସର, ଶିକ୍ଷାବିତ ଓ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
୧୫୦୫ ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ରୟାଲ କଲେଜ ଅଫ୍ ସର୍ଜନ୍ସ। ଏଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ି ବହୁ ଡାକ୍ତର ଦେଶ ଓ ବିଦେଶରେ ନାମ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବଡ଼ବଡ଼ ସର୍ଜନ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଏହି କଲେଜରେ ମହିର୍ଷି ସୁଶୃତଙ୍କ ପ୍ରତିମୃର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହେବା ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବର ବିଷୟ ବୋଲି ମତପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟ ମୂଳର ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସକ ପ୍ରଫେସର ଚନ୍ଦ୍ର ଚେରୁଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଫେସର ଚେରୁଭୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ନର୍ଥ ମିଡଲ୍ୟାଣ୍ଡସରେ ଜଣେ ଲାପାରୋସ୍କୋପିକ ଓ ଅପର ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋ-ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନାଲ୍ ସର୍ଜନ୍ ଭାବେ କାର୍ୟ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି।
ମହର୍ଷି ସୁଶୃତ କିଏ ଥିଲେ?
ମହର୍ଷି ସୁଶୃତଙ୍କୁ ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଚିକିତ୍ସାର ଅନ୍ୟତମ ଅଗ୍ରଦୂତ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ୬୦୦ ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ସୁଶୃତ ସଂହିତା ରଚନା କରିଥିଲେ। ଯାହା ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏଥିରେ ସେ ୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ସର୍ଜରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ୧୯୦ରୁ ଅଧିକ ଅପରେସନ୍ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ, ଶଲ୍ୟ କୌଶଳ, ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ଉପକରଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ପୁନର୍ଗଠନ ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାର ବର୍ଣ୍ଣନା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା। ଯେଉଁଥିରେ ନାକ ପୁନର୍ଗଠନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପଦ୍ଧତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଯାହାକୁ ଅନେକ ଇତିହାସକାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜରୀର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଲିଖିତ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଚୀନ ବାରାଣସୀ ସହର ସହିତ ଜଡିତ କରାଯାଏ। ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅନେକ ଶଲ୍ୟ ଉପକରଣ ପ୍ରକୃତି ଓ ପଶୁ ଜଗତରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଆକୃତିରୁ ପ୍ରେରିତ ଥିଲା।
ଉନ୍ମୋଚନ ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରୟାଲ କଲେଜ ଅଫ୍ ସର୍ଜନ୍ସ ଅଫ୍ ଏଡିନବର୍ଗକୁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାଚୀନତମ ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ୧୫୦୫ ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ୧୫୦୬ରେ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ରାଜା ଚତୁର୍ଥ ଜେମ୍ସଙ୍କଠାରୁ ରାଜକୀୟ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଥିଲା। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ୧୫୮୧ ମସିହାରୁ ରେକର୍ଡ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱର ଅଗ୍ରଣୀ ଶଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ହୋଇ ରହିଛି।
Consul General unveiled the bronze sculpture of Sage Sushruta, revered as the Father of Surgery, at the Royal College of Surgeons of Edinburgh @RCSEd .
The ceremony celebrated India’s ancient medical heritage, the historical India-Scotland links in medicine and surgery, and the… pic.twitter.com/xM59OcKCeM
— India In Scotland (@IndiaInScotland) June 19, 2026
ଉନ୍ମୋଚନ ସମୟରେ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଭାରତର କନସୁଲ ଜେନେରାଲ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମଲିକ, ରୟାଲ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର କ୍ଲେୟାର ମ୍ୟାକନଟ, ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର ରୋଆନ ପାର୍କ୍ସ ଏବଂ କାଲିଫର୍ଣିଆ କଲେଜ ଅଫ୍ ଆୟୁର୍ବେଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପ୍ରଫେସର ମାର୍କ ହାଲପର୍ନ, ଭାରତ ଓ ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ର ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।