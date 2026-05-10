ପରାଜୟ ପରେ ପୂର୍ବତନ ଟିଏମ୍ସି ନେତା ଆଇପିଏସ୍ ଅଜୟପାଲ ଶର୍ମାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ
ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆଇପିଏସ୍ ଅଫସିର ଶ୍ରୀ ଶର୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ଯାହା କହିଥିଲି, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ନଥିଲା
କୋଲକାତା: ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ(ଟିଏମ୍ସି) କଥାରେ ପଡ଼ି ଫୁକୁଫୁକୁ ହେଉଥିଲେ। ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ଅଜୟ ପାଲ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିବା ପରେ ଟିଏମ୍ସିକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ଦଳରୁ ବିଦା ହେଲେ। ଆଉ ଏବେ ଅଜୟପାଲ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଭଲ ମାଗିଲେ ପୂର୍ବତନ ଟିଏମ୍ସି ନେତା ରିଜୁ ଦତ୍ତ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆଇପିଏସ୍ ଅଫସିର ଶ୍ରୀ ଶର୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ଯାହା କହିଥିଲି, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ନଥିଲା। ଦଳ ତରଫରୁ ଯାହା କୁହାଯାଇଥିଲା, ତାହା କହିଥିଲି।
ରିଜୁ ଦତ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ଟିଏମ୍ସି ମୁଖପାତ୍ର ଭାବେ ମୁଁ ଆଇପିଏସ୍ ଅଜୟ ପାଲ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଭିଡିଓ ତିଆରି କରିଥିଲି। ମୋର ସେହି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ବିଜେପି ସମର୍ଥକଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହୋଇଥିଲି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୋତେ ଆକ୍ଷେପ କରାଗଲା। ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେହି ଭିଡିଓ ଟିଏମ୍ସି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ଭାବେ, ଦଳ ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ଏବଂ ଦଳର ନୀତିର ପାଳନ କରି ତିଆରି କରିଥିଲି। ସେହି ଭିଡିଓ ଦଳର ଆଧିକାରିକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମନ୍ତବ୍ୟ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ ଆଇପିଏସ୍ ଅଜୟ ପାଲ ଶର୍ମାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଦତ୍ତ କହିଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ। ଯିଏ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଏହି ମାମଲା ଏବେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନରେ ଟିଏମ୍ସିର ପରାଜୟ ପରେ ରିଜୁ ଦତ୍ତ ଆଇ ପ୍ୟାକ୍ ସହ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଓ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଟିଏମସି ତାଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ୟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ୬ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି।
ପ୍ରକୃତରେ, ବଙ୍ଗଳା ନିର୍ବାଚନରେ ଦକ୍ଷିଣ ୨୪ ପ୍ରଗଣା ଜିଲ୍ଲାର ଫଲତା ବିଧାନସଭା ଆସନ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲା। ଏଠାକାର ପୋଲିଂ ବୁଥଗୁଡ଼ିକରେ ଇଭିଏମ୍ରେ ନାନା ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ମେ’ ୨୧ ତାରିଖରେ ପୁନଃ ମତଦାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ‘ସିଙ୍ଘମ’ ଭାବେ ପରିଚିତ ଆଇପିଏସ ଅଜୟ ପାଲ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏଠାରେ ପୋଲିସ ଅବଜରଭର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ଦେଇଥିଲେ। ଫଲତାରେ ଭୋଟରଙ୍କ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଟିଏମସି ନେତା ଜାହାଙ୍ଗୀର ଖାନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଧମକ ଚମକ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।
ସେହି ମାମଲାରେ ଆଇପିଏସ୍ ଶ୍ରୀ ଶର୍ମା ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଭାଇ ଓ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ଆସିଥିଲେ। ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ବିରୋଧରେ ରିଜୁ ଦତ୍ତ ଆଇପିଏସ୍ ଅଜୟ ପାଲ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ଏକ ଭିଡିଓ ରେକଡିଂ କରି ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଯାହା ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା।