ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ସସପେନ୍ସ ଶେଷ ! ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ମ୍ୟାଚ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଲା ଚକିତ କଲା ଭଳି ଅପଡେଟ

ଆଜି IPL 2026ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯିବ। ରୋହିତଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ଚକିତ କଲା ଭଳି ଅପଡେଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

By Priyanka Das

ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ସସପେନ୍ସ ଶେଷ!

MIvsLSG : ରୋହିତ ଶର୍ମା ଖେଳିବେ କି ନାହିଁ, ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଗତ ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚରୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ବାରମ୍ବାର ପଚରାଯାଉଛି। ଏପ୍ରିଲ ୧୨ରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ତାଙ୍କର ହ୍ୟାମଷ୍ଟ୍ରିଂ ଇଞ୍ଜୁରି (Hamstring Injury) ହୋଇଥିଲା। ଆଜି IPL 2026ର ୪୭ତମ ମ୍ୟାଚ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ (MI vs LSG) ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। କ୍ରିକବଜ୍‌ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଆଜି ରୋହିତ ଖେଳିବେ କି ନାହିଁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେ ନିଜେ ନେବେ।

କ୍ରିକବଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଆଜି ନିଜେ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ ରୋହିତଙ୍କ ଖେଳିବା ଏହି କଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଯେ ସେ ନିଜକୁ କେତେ ଫିଟ୍ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରୋହିତଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡି ଦେଇଛି।

ଏହା ହେଉଛି ଭଲ ଖବର

ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ ପୂର୍ବରୁ ରୋହିତ ଶର୍ମା ନେଟ୍ସରେ ପ୍ରବଳ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ସେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଧରି ବ୍ୟାଟିଂ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ଫିଟନେସରେ ସୁଧାର ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ MI ର ହେଡ କୋଚ ମହେଲା ଜୟବର୍ଦ୍ଧନେ ମଧ୍ୟ ରୋହିତଙ୍କ ସହ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରୋହିତ ଆଜି ମ୍ୟାଚ ଖେଳିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭବ ଯେ ରୋହିତ ‘ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର’ ଭାବରେ ଖେଳିପାରନ୍ତି।

ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକାବିଲା

ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍, ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ ଏହି ମ୍ୟାଚ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁମ୍ବାଇ ୯ଟି ମ୍ୟାଚରୁ ୨ଟି ବିଜୟ ସହ ୪ ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ଟେବୁଲର ନବମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଟେବୁଲର ସବୁଠାରୁ ଶେଷରେ ଅଛି, ଯିଏ କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୮ଟି ମ୍ୟାଚରୁ କେବଳ ୨ଟିରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରିଛି। ଯଦି ପ୍ଲେ-ଅଫ ଦୌଡ଼ରେ ବଜାୟ ରହିବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ଉଭୟ ଦଳକୁ ଆଜି ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଜୟ ଆବଶ୍ୟକ।

 

