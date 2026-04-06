M.S ଧୋନିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ସସପେନ୍ସ ଶେଷ! IPL ୨୦୨୬ରେ ଏହିଦିନ ଖେଳିବେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍…
ଏହିଦିନ ବନବାସରୁ ଫେରିବେ M.S ଧୋନି।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ (CSK)କୁ ପାଞ୍ଚଟି ବିଜୟର ଟ୍ରଫି ଭେଟି ଦେଇଥିବା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଏମଏସ ଧୋନିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
୨୦୨୬ ଆଇପିଏଲ ସିଜିନରେ, CSK ଏହାର ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିସାରିଛି। ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଧୋନି ଏହି ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚରୁ ବାହାରେ ରହିଥିଲେ।
ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୮ ତାରିଖରେ ଧୋନିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ଜାରି କରି ଚେନ୍ନାଇ କହିଥିଲା ଯେ ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବାହାରେ ରହିପାରନ୍ତି।
ଆଉ ଏବେ ‘ଥାଲା’ଙ୍କ ଆଘାତ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର କେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଧୋନିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିପାରେ। ଧୋନିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ।
ଧୋନି କେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଫେରିପାରନ୍ତି:
‘ଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍’ ର ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଧୋନି କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଚେପକରେ ଫିଟନେସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପାରିବେ।
ଚେନ୍ନାଇ ଏହାର ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଶନିବାର, ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୧ ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିପକ୍ଷରେ ଏହାର ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଏମ.ଏ. ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ, ଧୋନିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ।
ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଧୋନିଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା:
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଧୋନିଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ଯେ ଧୋନିଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବାରୁ ସେ ପୁନର୍ବାସ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ, ଏହି ଅପଡେଟ୍ ପରେ, ସେ ନେଟ୍ସରେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ଚେନ୍ନାଇର ଲଗାତାର ତିନୋଟି ପରାଜୟ:
ଚେନ୍ନାଇ ସିଜିନର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦଳ ୮ ୱିକେଟରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚେନ୍ନାଇ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ମୁକାବିଲା କରିଥିଲା।
ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ଚେନ୍ନାଇ ୫ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସିଏସ୍କେ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋରଠାରୁ ୪୩ ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ ଯେ ଚେନ୍ନାଇ ସିଜିନର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ କେବେ ହାସଲ କରୁଛି।