ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ୩୫ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ନେଲେ ଶପଥ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହାକୁ ମିଳିଲା କେଉଁ ପଦ

By Jyotirmayee Das

WB Cabinet Expansion: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ ହେବାର ପ୍ରାୟ ୨୨ ଦିନ ପରେ ଏହି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଛି। ରାଜଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମାରୋହରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆର.ଏନ. ରବି ୩୫ ଜଣ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି। ଏହି ନୂତନ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରେ ବିଜେପିର କେତେକ ବଡ଼ ଓ ପରିଚିତ ଚେହେରାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।

୩୫ ଜଣ ବିଧାୟକ ନେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦର ଶପଥ

ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରେ ମୋଟ ୩୫ ଜଣ ବିଧାୟକ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୩ ଜଣ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ, ୩ ଜଣ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ୧୯ ଜଣ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ତାଲିକାରେ ଦୀପକ ବର୍ମନ, ତାପସ ରାୟ, ଅର୍ଜୁନ ସିଂହ, ସ୍ୱପନ ଦାସଗୁପ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିକେଟର ତଥା ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ଡିଣ୍ଡାଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ନେତା ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା

କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ

  • ଦୀପକ ବର୍ମନ
  • ତପସ ରାୟ
  • ଡା. ଶଙ୍କର ଘୋଷ
  • ମନୋଜ କୁମାର ଓରାଓଁ
  • ଅର୍ଜୁନ ସିଂହ
  • ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ଘୋଷ
  • ସ୍ୱପ୍ନ ଦାସଗୁପ୍ତା
  • ଜଗନ୍ନାଥ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ
  • କଲ୍ୟାଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ
  • ଅଜୟ ପୋଦ୍ଦାର
  • ଶରଦ୍ୱତ ମୁଖାର୍ଜୀ
  • ଦୁଧ କୁମାର ମଣ୍ଡଳ
  • ଅନୁପ କୁମାର ଦାସ

ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ – ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରଭାର

  • ଡା. ଇନ୍ଦ୍ରନୀଲ ଖାନ
  • ମାଲତୀ ରାଭା ରାୟ
  • ରାଜେଶ ମହତୋ

ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ

  • ଜୋଏଲ୍ ମୁର୍ମୁ
  • ହରେ କୃଷ୍ଣ ବେରା
  • ଆନନ୍ଦମୟ ବର୍ମନ
  • ଅଶୋକ ଡିଣ୍ଡା
  • ନାଦିଆର ଚାନ୍ଦ ବାଉରୀ
  • ବିଶାଳ ଲାମା
  • ଶାନ୍ତନୁ ପ୍ରମାଣିକ
  • ମୌମିତା ବିଶ୍ୱାସ ମିଶ୍ର
  • ଉମେଶ ରାୟ
  • ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ
  • କୌଶିକ ଚୌଧୁରୀ
  • ଭାସ୍କର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ
  • ଦିବାକର ଘରାମୀ
  • ଅମିୟ କିସ୍କୁ
  • କଲିତା ମାଝୀ
  • ଗର୍ଗୀ ଦାସ ଘୋଷ
  • ବିରାଜ ବିଶ୍ୱାସ
  • ଦୀପଙ୍କର ଜନା
  • ସୁମନା ସରକାର

ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳୁଛି, ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା। ଏହି ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ ଉପରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିର ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଅଟକି ରହିଛି।

