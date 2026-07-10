ମୁଁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପରି ଦୁର୍ବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ…
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି; ଆଇନ-ଶୃଙ୍ଖଳା ମାମଲାରେ ସରକାରୀ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛି
କୋଲକାତା: ବିଧାୟକ ହୁମାୟୁନ କବୀରଙ୍କୁ ଆଜି ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ। ଆଉ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପରି ଦୁର୍ବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ। କୌଣସି ଉସକାଇଲା ଭଳି ବୟାନଙ୍କୁ ସହ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ। ବଙ୍ଗଳାରେ ଯେବେଠୁ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଛି, ସେବେଠୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି।
ରେଜୀନଗରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି; ମୁଁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପରି ଦୁର୍ବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ। କୌଣସି ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଉସ୍କାଇଲା ଭଳି ବୟାନକୁ ସହ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ। ଏପରି ମାମଲାରେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କଠୋର କାର୍ୟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ।
ଜନତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି; ଆଇନ-ଶୃଙ୍ଖଳା ମାମଲାରେ ସରକାରୀ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛି। ବକ୍ରୀ ଇଦ, ମହରମ, ରଥଯାତ୍ରା ଓ ଆଗାମୀ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସମେତ ଅନେକ ବଡ଼ ଧର୍ମୀୟ ପର୍ବ ହୋଇ ସାରିଛି କିମ୍ବା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଶାସନ ଭଲ କାମ କରିଛି। ଏଥିରେ ସାମିଲ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଭଲ ଭାବେ ତୁଲାଇଛନ୍ତି। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଇନ ମାନୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା।
ୟୁସିସିକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି; ୟୁସିସି କମିଟି ଗଠନ ହୋଇସାରିଛି। କମିଶନ ନିଜର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ବିଧାନସଭାରେ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ କୋଡ୍ (ୟୁସିସି) ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ପବ୍ଲିକ ସେଫ୍ଟି ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ ଆଣ୍ଟି-ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ବିଲ ଲାଗୁ ହେବ।
ରାଜ୍ୟରେ ୧୨ ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ କହିଛନ୍ତି; ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଓ ମାଲଦାରେ ଗଙ୍ଗାର କ୍ଷୟ ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ୩,୬୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆବଣ୍ଟନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ୫୦% କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ୫୦% ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେବେ। ମୁର୍ଶିଦାବାଦରେ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ୨,୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ୧୫ ଲକ୍ଷ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୨ ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଟଙ୍କା ମିଳିସାରିଛି।
ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବଞ୍ଚିତ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତି ମାସ ୧୫,୦୦୦ ରୁ ୧୮,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରିବ। ସେହିପରି ପିଏମ୍ ଅନ୍ନ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ରାସନ ଓ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତରେ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମିଳିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।