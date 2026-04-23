ବଙ୍ଗଳାରେ ରେକର୍ଡ ୯୦% ମତଦାନ: ଦିଦି ଯିବେ ନା ବିଜେପି ଆସିବ?
ବିଜେପି ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନରେ ବିଜେପି ୧୨୫ଟି ଆସନ ଜିତିବ ଏବଂ ଏଥିସହ ସେ ନିର୍ବାଚନର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚାଳନାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି।
କୋଲକାତା: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହଜନକ ମତଦାନ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର ୧୫୨ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭୋଟରମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଦିନ ବଢ଼ିବା ସହ ଖରା ବଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।
ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅପରାହ୍ନ ୫ଟା ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ୮୯.୯୩ ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ମେ’ ୪ ତାରିଖରେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ତେବେ ଏହି ବହୁଳ ମତଦାନକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏବେଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି।
ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନରେ ତାଙ୍କ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ମତଦାନ ଉପରେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ସେ କହିଛନ୍ତି, “ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମତଦାନ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମତଦାନ ପ୍ରାୟ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ଛୁଇଁଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୋଇଥିବା ୧୫୨ଟି ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ୧୨୫ଟି ଆସନ ଜିତିବୁ… ମୁସଲିମ୍ ଭୋଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏକତ୍ରିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫଳାଫଳ ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ୮୫ ପ୍ରତିଶତ ହିନ୍ଦୁ ବିଜେପି ସହିତ ରହିବେ।”
ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ଆମ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ। ଆମକୁ କେବଳ ଟିଏମସି (TMC) ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ଅରାଜକତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହା ଶତପ୍ରତିଶତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।”
୨୦୨୬ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ କଡ଼ା ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ଯୁଦ୍ଧରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଶାସକ ଦଳ ‘ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ’ (TMC) ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (BJP) ମଧ୍ୟରେ ଏଠାରେ ସିଧାସଳଖ ମୁକାବିଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଉଭୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଭୋଟରଙ୍କୁ ନିଜ ସପକ୍ଷକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଦଳ ନିଜର ପୂରା ଶକ୍ତି ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଗୋଟିଏ ପଟେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ନିଜର ଶାସନ କାଳର ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ଏବଂ ମଜଭୁତ ତୃଣମୂଳ ସଙ୍ଗଠନ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପି ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଜନସମର୍ଥନ ଜୁଟାଇବା ସହ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।