ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଢ଼ିବ: ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ !
ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ ବିଜେପି ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଚାଲିଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ବଡ଼ ବିଜୟ ନେଇ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ ରାଜ୍ୟର ଜନସଂଖ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶରୁ ହେଉଥିବା ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।
କୋଲକାତା: ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଶନିବାର ପୁଣିଥରେ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ଯେ, ମେ’ ୪ ତାରିଖରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଢ଼ିବ। ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ୍ ଜବାବ ଦେବେ।
ଇଣ୍ଡିଆ ଟିଭିକୁ ଦେଇଥିବା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନିଜ ଦଳର ସେହି ଦାବିକୁ ପୁଣି ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ଯେ, ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାରେ ବାଡ଼ ପକାଇବା ପାଇଁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସରକାର ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳ (ବିଏସଏଫ) କୁ ଜମି ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଶାସକ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (ଟିଏମସି) ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବାରୁ ଏପରି ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ଶୁଭେନ୍ଦୁ କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ନିର୍ବାଚନ କେବଳ ଭବାନୀପୁର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଏହାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ସହ ଜଡ଼ିତ। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସରକାର ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାରେ ବାଡ଼ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବିଏସଏଫକୁ ଜମି ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି; ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ନଅଟି ଜିଲ୍ଲା ମୁସଲିମ ବହୁଳ ହୋଇଗଲାଣି।”
ବେଙ୍ଗଲ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ହାରିବ ବୋଲି ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ଟିଏମସି ନେତା ଆଦୌ ସଂଘର୍ଷ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ମମତାଙ୍କ ପୁତୁରା ହେବା ହିଁ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସଫଳତା। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ ନିଜର ସମଗ୍ର ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ ଦେଇ ଗତି କରିଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଅଭିଷେକଙ୍କର କୌଣସି ଧାରଣା ନାହିଁ।
ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ଏବଂ ଭବାନୀପୁର—ଏହି ଦୁଇଟି ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିବା ଶୁଭେନ୍ଦୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ବିଜେପି ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି। ସେ ନାଗରିକତା ସଂଶୋଧନ ଆଇନ (CAA) ଏବଂ ଜାତୀୟ ନାଗରିକ ପଞ୍ଜିକା (NRC) ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସକୁ ଘେରିବା ସହ ଶାସକ ଦଳ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ଯଦି ବିଜେପି ସରକାର ଗଢ଼େ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯିବ କି ବୋଲି ‘ଇଣ୍ଡିଆ ଟିଭି’ ପକ୍ଷରୁ ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ।
ଶୁଭେନ୍ଦୁ କହିଛନ୍ତି, “ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କିଛି ବି କରିନାହାନ୍ତି; ସେ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ମୁସଲିମ୍ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। CAA ବିଷୟରେ ସେ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଆମେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରାୟ ୧୧୦ଟି ଆସନ ଜିତିବୁ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ।”
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସବୁବେଳେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି, ଏପରିକି ସେ ମହାକୁମ୍ଭ ଏବଂ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବକୁ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ନେତା ଯିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଶାସିତ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏପରି କରିନଥିବା ବେଳେ ସେ ଏହାର ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ… ସେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଛାରଖାର କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ କରିଦେବେ।”
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୩ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୯ ରେ ହେବ। ମେ’ ୪ ତାରିଖରେ ଭୋଟ୍ ଗଣତି କରାଯିବ।