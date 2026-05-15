ଆରଜି କର ମାମଲାରେ ଆକ୍ସନରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସରକାର, ୩ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଚଡ଼କ, ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବିତ
RG Kar Rape Murder Case : ଆରଜି କର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ କଥିତ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗରେ ତିନିଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ରାଜ୍ୟ ସଚିବାଳୟରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, କୋଲକାତାର ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ କମିଶନର ବିନୀତ ଗୋୟଲ, ପୂର୍ବତନ ଡେପୁଟି କମିଶନର ଇନ୍ଦିରା ମୁଖାର୍ଜୀ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ତିନି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲାଗିଥିଲା ଏହି ଅଭିଯୋଗ
ସିଏମ ଶୁଭେନ୍ଦୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ମାମଲାକୁ ଅତି ବେପରୁଆ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ଏହି ତିନିଜଣ ଅଧିକାରୀ ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ସେମାନେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ସ୍ୱରୂପ ଟଙ୍କା ଯାଚିଥିଲେ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୪ରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଅନଧିକୃତ ପ୍ରେସ କନଫରେନ୍ସକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅପରାଧର ପ୍ରକୃତ ତଦନ୍ତରେ କୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ବ୍ୟୁରୋ (CBI) କରୁଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତର ନେତୃତ୍ୱ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ସଚିବ ନେବେ।
ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମା’ଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ
ଆରଜି କର ଦୁଷ୍କର୍ମ-ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମା’ ତଥା ପାନିହାଟି ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ବିଜେପି ବିଧାୟିକା ରତ୍ନା ଦେବନାଥ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜନପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଲଢ଼େଇର ପ୍ରଥମ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପଦକ୍ଷେପ। ୯ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୪ରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ଦେବନାଥଙ୍କ ଝିଅକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ଦେବନାଥ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ଲଢ଼େଇରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ ସେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସଚିବାଳୟ ‘ନବାନ୍ନ’ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଧାୟିକା ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଲଢ଼େଇ ଏବେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ଅପରାଧର ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ସଜା ନମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଘର, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କିମ୍ବା ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ବସିବି ନାହିଁ। ଆରଜି କର ମାମଲା ସହିତ ଏଭଳି ସମସ୍ତ ମାମଲାର ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଦରକାର।”