ବଙ୍ଗଳାରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର: ଭବାନୀପୁରରେ ଦିଦିଙ୍କ ଟେନସନ୍ ବଢ଼ାଇଲେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ, ଭୋଟ ଗଣତି ଜାରି
EC ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ୨୦୨୬ ଲାଇଭ୍: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାରେ ମୋଟ ୨୯୪ଟି ଆସନ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି କେବଳ ୨୯୩ଟି ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଗଣତି କରାଯିବ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ (ECI) ଫାଲଟା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପୁନଃ ମତଦାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଆସନ୍ତା ମେ ୨୧ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ : ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ ଫଳାଫଳ ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଗତ ଏପ୍ରିଲ ୨୩ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ ୨୯ ତାରିଖରେ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ମତଦାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଶାସକ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (TMC) ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (BJP) ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଜୋରଦାର ନିର୍ବାଚନୀ ଲଢ଼େଇ ପରେ ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି। ଟିଏମସି ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ଚତୁର୍ଥ ପାଳି ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବଙ୍ଗଳାରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଇତିହାସ ରଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ସିପିଆଇ (ଏମ) ପରି ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମୈଦାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ୨୯୩ଟି ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଫାଲଟା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆସନ୍ତା ମେ ୨୧ ତାରିଖରେ ପୁନଃ ମତଦାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ପୂର୍ବ ଅନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ବଙ୍ଗଳା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଉଭୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଦଳର କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଭୋଟିଂ ମେସିନ୍ (EVM) ସହ ଛିଦ୍ରକାପତି ବା ଟାମ୍ପରିଂ ହୋଇଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦକ୍ଷିଣ ୨୪ ପ୍ରଗଣା ଜିଲ୍ଲାର ଡାଇମଣ୍ଡ ହାର୍ବର ଏବଂ ମାଗ୍ରାହାଟ ପଶ୍ଚିମର ୧୫ଟି ବୁଥ୍ରେ ଗଣତିର ଠିକ୍ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ ମେ ୨ ତାରିଖରେ ପୁନଃ ମତଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗତ ଏପ୍ରିଲ ୨୯, ଗୁରୁବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ସମୟରେ ଇଭିଏମ୍ ଟାମ୍ପରିଂ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏହି ପୁନଃ ମତଦାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମୋଟ ୨୯୪ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ଏପ୍ରିଲ ୨୩ରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧୫୨ଟି ଆସନ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ ୨୯ରେ ବାକି ୧୪୨ଟି ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା।