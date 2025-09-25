Baby I Love You… ରାତି ସାରା ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କରୁଥିଲେ ମେସେଜ୍,କଲ୍; କଥାରେ ରାଜି ନହେଲେ ଫେଲ୍ କରିବାର ଦେଉଥିଲେ ଧମକ
ଚୈତନ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମାର୍କସିଟ୍ ସହିତ ହେରଫେର କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦାବି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚାପ ପକାଇବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। କେବଳ ଜଣେ କି ଦୁଇଜଣ ନୁହେଁ, ବରଂ କଲେଜର 30 ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ କଥିତ ସ୍ୱାମୀ ଚୈତନ୍ୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ବସନ୍ତ କୁଞ୍ଜ ଆଶ୍ରମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସ୍ୱାମୀ ଚୈତନ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ଶ୍ରୀ ଶାରଦା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଅନେକ ଛାତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା, ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ଅଶ୍ଳୀଳ ମେସେଜ୍ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି।
ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନାକୁ ଚିଠି ଏବଂ ଇମେଲ୍ ପଠାଇ ଚୈତନ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଝିଅ ଏବଂ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ।
ଝିଅଙ୍କୁ ରାତିସାରା ମେସେଜ୍
ଏହି ମାମଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ଚୈତନ୍ୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପୋଲିସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ତଦନ୍ତ ଜୋରଦାର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରାୟ 32 ଜଣ ଝିଅଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା।
ଛାତ୍ରମାନେ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଚୈତନ୍ୟାନନ୍ଦ ସେମାନଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମେସେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ। ଅନେକ ଛାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସାରା ରାତି ଚୈତନ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କଠାରୁ ମେସେଜ୍ ପାଇଥିଲେ।
ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ “ବେବି” ବୋଲି ଡାକିଥିଲେ ଏବଂ ଭିଡିଓ ତିଆରି କରି ତାଙ୍କୁ ମଜା କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, 35 ଜଣ ଝିଅ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଋଷିକେଶ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଥିଲେ।
ଛାତ୍ରଙ୍କ ମାର୍କସିଟ୍
ଛାତ୍ରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ସେମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ମାର୍କସିଟ୍ ସହିତ ହେରଫେର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ଖରାପ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ, ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ରେ, ସେ ପୂଜା ବାହାନାରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାକି ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ କାରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ।
ଚୈତନ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦାୟର ହୋଇଥିବା ଏଫଆଇଆରରେ ଛାତ୍ରମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏଫଆଇଆରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଚୈତନ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହଇରାଣ ହୋଇଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଝିଅ ଗରିବ ପରିବାର (EWS ବର୍ଗ)ରୁ ଆସିଥିଲେ।
୨୦୦୯ ମସିହାରୁ ଅଭିଯୋଗ
ସ୍କଲାରସିପ୍ ରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଜଣେ ୨୧ ବର୍ଷୀୟ ଛାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତରୁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଦେଖୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, କ୍ଲାସ ପରେ, ଚୈତନ୍ୟାନନ୍ଦ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ, “ଝିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ, ତୁମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର।”
ସ୍ୱାମୀ ୨୦୦୯ ମସିହାରୁ ଏପରି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା, ଠକେଇ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ପରିଚୟପତ୍ର ହାସଲ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି।
ମହିଳା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସାମିଲ
ଛାତ୍ରମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ତିନି ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ମହିଳା ଶିକ୍ଷକ ଚୈତନ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିବାକୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଚାପ ପକାଇଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ କିଛି ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ।