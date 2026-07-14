ଶୋଇବା ବେଳେ ଦେଖୁଥିବା ଖାଇବା ଓ ରାନ୍ଧିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଶୁଭ ନା ଅଶୁଭ? ଏନେଇ କଣ କହୁଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର?
ସ୍ୱପ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ନିଜକୁ ରାନ୍ଧିବା ଓ ଖାଇବା ଦେଖିବା ଏକ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶୋଇବା ବେଳେ ଖାଉଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି? ଶୋଇଲା ବେଳେ ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି? ଏହା ଶୁଭ ନା ଅଶୁଭ! ଏନେଇ କଣ କହୁଛି ‘ସ୍ୱପ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର’? ତାହାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଏପରି ସ୍ୱପ୍ନ ଉପରେ ପଢ଼ିବା।
ସ୍ୱପ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ନିଜକୁ ରାନ୍ଧିବା ଓ ଖାଇବା ଦେଖିବା ଏକ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଯୋଜନା ଶୀଘ୍ର ସଫଳ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। ଏପରି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଶୁଭ ଖବର କିମ୍ବା ଏକ ଲୋଭନୀୟ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣର ଏକ ବାହକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସୂଚକ ସ୍ୱପ୍ନ
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାନ୍ଧିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦୟାଳୁ ସ୍ୱଭାବ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାତ, ରୋଟି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି।
ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। ପରିବାରରେ ଖୁସି ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ। ସ୍ୱପ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଖାଇବା ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇପାରନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ଶୁଭ କାର୍ୟ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଓ ସ୍ଥଗିତ କାର୍ୟ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସଙ୍କେତ ଦେଇପାରେ।