ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖା ଦେଲେ କି ଭଗବାନ? ସାବଧାନ! ଏମିତି ଦେଖିବା ହୋଇପାରେ ଅଶୁଭ ସଙ୍କେତ!
ଜାଣନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରର ଚେତାବନୀ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଶୁଭ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ସ୍ୱପ୍ନ ବିଜ୍ଞାନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ ଯେ କେତେକ ସମୟରେ, କିଛି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଶୁଭ ନୁହେଁ।
ପ୍ରକୃତରେ, ସ୍ୱପ୍ନ ଶା ସ୍ତ୍ର ସ୍ୱପ୍ନ ସହିତ ଜଡିତ ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେବୀ ଏବଂ ଦେବୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା କେବେ ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଉଗ୍ର ରୂପ: ସ୍ୱପ୍ନ ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେବୀ ଏବଂ ଦେବୀମାନଙ୍କର ଉଗ୍ର ରୂପ ଦେଖିବା ଶୁଭ ନୁହେଁ। ଏହା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଆଗାମୀ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହେବ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରେ।
ତୁମ ଆଡକୁ ତାଙ୍କ ପିଠି କରିବା: ଯଦି ତୁମ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେବୀ ଏବଂ ଦେବୀମାନେ ତୁମ ଆଡ଼କୁ ପିଠି କରି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଏକ ଭଲ ସଙ୍କେତ ନୁହେଁ। ଏହା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଦେବତାମାନେ ତୁମ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏକ ଗୁରୁତର ଭୁଲ କରିଛ, ଯାହା କାରଣରୁ ସେମାନେ ତୁମକୁ ସମର୍ଥନ କରିପାରୁନାହାଁନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ତୁମେ ତୁରନ୍ତ ତୁମର ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଉଚିତ।
ରାଗିବା: ଯଦି ତୁମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ, ତେବେ ସତର୍କ ରୁହ। ସ୍ୱପ୍ନ ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ, ଏହା ଏକ ସଙ୍କେତ ଯେ ତୁମେ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଭୁଲ କରିଛ, ଯାହା ଆଗାମୀ ସମୟକୁ ତୁମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କରିବ।
ଭଙ୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି : ସ୍ୱପ୍ନ ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ, ସ୍ୱପ୍ନରେ କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କ ଭଙ୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ଶୁଭ ନୁହେଁ। ଏହା କୌଣସି ଅଶୁଭ ଘଟଣାର ସଙ୍କେତ। ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ନିଜକୁ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଅସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି।
ଦୁଃଖିତ ହେବା: ସ୍ୱପ୍ନରେ ଈଶ୍ୱର ଦୁଃଖୀ ଏବଂ ବିରକ୍ତ ହେବା ଶୁଭ ନୁହେଁ। ଏହା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଆପଣ ଜାଣତରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି।