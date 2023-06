ମାଆ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍ୱରା ଭାଷ୍କର, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ସେୟାର କଲେ ଫଟୋ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସ୍ୱରା ଭାସ୍କର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସ୍ୱରା ଭାସ୍କରଙ୍କ ମା ହେବାର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱରା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଫାହାଦ ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ପେଟରେ ଥିବାର ଦେଖାଇ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଏହି ଖବରକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱରା ଏବଂ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ନେତା ଫାହଦ୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରେ ବିବାହ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିବାହର ଉତ୍ସବ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱରାଙ୍କର ମା ହେବାର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ଏହି ଖବର ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନିଜେ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ଶାହିନ୍ ବାଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ସ୍ୱରା ଏବଂ ଫାହାଦ୍ ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେମାନେ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସ୍ୱରା ତାଙ୍କର ତିନୋଟି ଚିତ୍ର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ଫାହାଦ ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ସହ ନଜରରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଫଟୋ ଗୁଡିକ ସେୟାର କରିବାବେଳେ ସ୍ୱରା ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ବେଳେବେଳେ ଏକ ସମୟରେ ତୁମର ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଫଳାଫଳ ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, କୃତଜ୍ଞ ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ ସହ ଆମେ ଏକ ନୂତନ ଦୁନିଆରେ ପାଦ ଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏହି ପୋଷ୍ଟ ସହିତ ସ୍ୱରା #OctoberBaby ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱରା ଅକ୍ଟୋବରରେ ଏକ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଏହି ଛବିରେ ସେ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ପାଇଛନ୍ତି।

ଅଭିନେତ୍ରୀ ସ୍ୱରା ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ଯୁବ ୱିଙ୍ଗର ନେତା ଫାହାଦ ଅହମ୍ମଦଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଫେବୃଆରୀରେ ଉଭୟ ନିଜ ବିବାହ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଛନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ, ଏହି ଦୁଇଜଣଙ୍କର ବିବାହ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସଂଗୀତ ଏବଂ କାୱାଲି ନାଇଟ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ରିସେପ୍ସନ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ବହୁ ସେଲିବ୍ରିଟି ତଥା ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।

Sometimes all your prayers are answered all together! Blessed, grateful, excited (and clueless! ) as we step into a whole new world! 🧿❤️✨🙏🏽 @FahadZirarAhmad #comingsoon #Family #Newarrival #gratitude #OctoberBaby pic.twitter.com/Zfa5atSGRk

— Swara Bhasker (@ReallySwara) June 6, 2023