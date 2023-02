(Video)ବିବାହ କରିଲେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସ୍ଵରା ଭାସ୍କର, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ହେଉଛି ଭାଇରଲ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସ୍ୱରା ଭାସ୍କର । ସେ ନିଜ ଟ୍ୱିଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସୂଚନାଦେଇଛନ୍ତି ।ସେ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଫହାଦ ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ବିବାହ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଅଭିନେତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ କାହାଣୀର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଦେଇଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଏକ ମୋଣ୍ଟେଜ୍ ସହିତ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଅଭିନେତ୍ରୀ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦମ୍ପତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିବାହ ଅଧିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଜାନୁୟାରୀ ୬, ୨୦୨୩ ରେ କୋର୍ଟରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିଲେ।

I never knew chaos can be so beautiful ❤️

Thank you for holding my hand love @ReallySwara 😘😘 https://t.co/ivKVsZrMyx

— Fahad Ahmad (@FahadZirarAhmad) February 16, 2023