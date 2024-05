(Video) ସ୍ୱାତୀ ମାଲିୱାଲଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଟିମ, ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ମାମଲାରେ ଚାଲିଛି ତଦନ୍ତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟୀର ସାଂସଦ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ମହିଳା ଆୟୋଗର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ୱାତୀ ମାଲିୱାଲଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ମାମଲାରେ ଆଜି ଜେରା କରାଯାଉଛି । ଏ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଟିମ ଗୁରୁବାର ଦିନ ତାଙ୍କ ନିବାସରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ସ୍ପେଶାଲ ସେଲର ସିପି ଏବଂ ଆଡିସନାଲ ଡିସିପି ନାର୍ଥ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ।

ସୁତ୍ର ମୁତାବକ ପୋଲିସ ସ୍ୱାତୀ ମାଲିୱାଲଙ୍କଠାରୁ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ମାରପିଟ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ସେ କାହିଁକି କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି । ନା ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଚାପ ରହିଛି? ଯଦି ସ୍ୱାତୀ ମାଲିୱାଲ ପୋଲିସକୁ କୌଣସି ବୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ଏଫଆଇଆରରେ ପରିଣତ କରାଯିବ ।

ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମୁତାବକ, ମାଲିୱାଲ ସୋମବାର ଦିନ ସିଭିଲ ଲାଇନ୍ସ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଇଥିଲେ ଯେ, ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ପିଏ ବିଭବ କୁମାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାସଭବନରେ ତାଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି । ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମାମଲାରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିନାହାନ୍ତି । ତେବେ ବୁଧବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାତୀ ମାଲିୱାଲଙ୍କ ଘରେ ପୋଲିସ ଟିମ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଘରେ ନଥିଲେ ।

VIDEO | A team of Delhi Police arrives at the residence of AAP Rajya Sabha MP Swati Maliwal.

The NCW has summoned the aide of Delhi CM Arvind Kejriwal on Thursday over allegations of assault of Maliwal. pic.twitter.com/arnLqIx8ep

— Press Trust of India (@PTI_News) May 16, 2024