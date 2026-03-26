ସ୍ୱିଗି ଏବଂ ଜୋମାଟୋ ବୟଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ମାଗଣା ପେଟ୍ରୋଲ; ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼, ଭିଡିଓ ହେଲା ଭାଇରାଲ୍
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଥିବାବେଳେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଭିଡିଓରେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଡେଲିଭରି ବୟମାନଙ୍କୁ, ବିଶେଷକରି ସ୍ୱିଗି ଏବଂ ଜୋମାଟୋର ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ପେଟ୍ରୋଲ ବାଣ୍ଟୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି।
ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବା ମାତ୍ରେ, ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଭିଡ଼ ଜମା ହୋଇଗଲା। କେହି ଜଣେ ସମଗ୍ର ଘଟଣାର ଭିଡିଓ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କଲେ। ଭିଡିଓଟି ଅନଲାଇନରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି।
@ChapraZila ନାମକ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏକ ଭିଡିଓ ଅନୁସାରେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଠିଆ ହୋଇ ଡେଲିଭରି ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ପେଟ୍ରୋଲ ବାଣ୍ଟୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ସୁବିଧା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ଡେଲିଭରି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି।
ଭିଡିଓରେ, ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱିଗି ଏବଂ ଜୋମାଟୋ ଡେଲିଭରି ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥିବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବୋତଲ ପେଟ୍ରୋଲ ବାଣ୍ଟୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଦେଖଣାହାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ, ଭିଡିଓଟି ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଶୀଘ୍ର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।
କିନ୍ତୁ ଭିଡିଓରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ଯେ ମାଗଣା ପେଟ୍ରୋଲ ବଣ୍ଟନ ପଛରେ ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ’ଣ।” ତଥାପି, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ୟୁଜର୍ସ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
କେତେକ ଏହାକୁ ସାହାଯ୍ୟର ଏକ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ମାଗଣା ପେଟ୍ରୋଲ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପଛରେ ନିୟମ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି।
ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପରେ, ଜଣେ ୟୁଜର୍ସ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, “ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଯିଏ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝନ୍ତି ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ବଣ୍ଟନ କରନ୍ତି?” ଆଉ ଜଣେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି, “ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ଗାଡି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।” ଆଉ ଜଣେ ୟୁଜର୍ସ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, “ଏପରି ମନେ ହେଉଛି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କୁବେରଙ୍କ ଧନ ପାଇଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ସେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପର ମାଲିକ।” ଅନ୍ୟମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି, “ଏହି ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସମୟରେ ଏହା ଏକ ମହାନ ଦାନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟ।” ଏଭଳି ଅନେକ ମନ୍ତବ୍ୟ ସହ ଭିଡ଼ିଓ ଖୁବ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।
खाना और कपड़े बांटते तो लोगों को बहुत देखा था। आज पहली बार किसी को पेट्रोल बांटते हुए देख रहा हूं। pic.twitter.com/xenak7JFhC
— छपरा जिला 🇮🇳 (@ChapraZila) March 26, 2026