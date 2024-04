(Video)ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ Swiggy ଡେଲିଭରୀ ବୟ କଲା ଏପରି କାରନାମା, ସିସିଟିଭିରେ ହେଲା ରେକର୍ଡ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଏବେ ତ ଅନଲାଇନ୍ କିଣାବିକାର ଯୁଗ ଚାଲିଛି । ଆମେ ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷ ବି ଆଉ ବଜାରକୁ ଯାଇ ନ କିଣି ଅନଲାଇନରେ ଅର୍ଡର କରିଦେଉଛୁ । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ସୁରକ୍ଷା ଆମ ଲାଗି ବଡ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲଟିଯାଏ । କେତେବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ ଫ୍ରଡ୍ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଡେଲିଭରୀ ସମୟରେ ତ୍ରୁଟି ପୁଣି କେବେ ଡେଲିଭରୀ ମ୍ୟାନ୍‌ର ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲଟିଯାଏ । ନିକଟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଏପରି କିଛି ହୋଇଛି । ତେବେ ଏସବୁ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଘର ବାହେରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି ।

ଏପ୍ରିଲ ୯ ତାରିଖର ଘଟଣା । ହରିୟାଣା ଗୁରୁଗ୍ରାମର ଏକ ଫ୍ଲାଟରେ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଡେଲିଭରୀ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଜଣେ ସ୍ୱିଗି ଇନଷ୍ଟାମାର୍ଟ ଡେଲିଭରୀ ବୟ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାହା କେବେ ଆପଣ କଳ୍ପନା ବି କରିପାରିବେନି । ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏହି ଡେଲିଭରୀ ବୟ ଏକ ଫ୍ଲାଟ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଓ କଲିଂ ବେଲ୍ ବଜାଉଛନ୍ତି । ସେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତଳେ ରଖାଯାଉଥିବା ଜୋତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ଏହାପରେ ଜଣେ ମହିଳା ଆସି ଅର୍ଡର ନେଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ।

Swiggy's drop and PICK up service. A delivery boy just took my friend's shoes (@Nike) and they won't even share his contact. @Swiggy @SwiggyCares @SwiggyInstamart pic.twitter.com/NaGvrOiKcx

— Rohit Arora (@_arorarohit_) April 11, 2024