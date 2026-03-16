Free Gas: ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର! LPG ରୁ PNG କୁ ଶିଫ୍ଟ କଲେ ମିଳିବ ଫ୍ରି ଗ୍ୟାସ ସହ ବଡ଼ ଡିସକାଉଣ୍ଟ, କମ୍ପାନୀଙ୍କ ବଡ଼ ଅଫର୍
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ସୁଜାତା ଶର୍ମା ସୋମବାର ଦିନ ଦେଶରେ LPG ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମତୀ ଶର୍ମା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆତଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବୁକିଂରେ ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି।
୧୪ ମାର୍ଚ୍ଚ ଶନିବାର ଦିନ, ମୋଟ 77 ଲକ୍ଷ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ୧୩ ମାର୍ଚ୍ଚରେ 88.8 ଲକ୍ଷ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକ ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ LPG ରୁ PNG କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ଅଫର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅଫରଗୁଡ଼ିକରେ ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ୍, ସହିତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଏବଂ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ ଉପରେ ଛାଡ଼ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ ଛାଡ଼
ଏଲ୍ପିଜିରୁ PNG କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ଅଞ୍ଚଳରେ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଏକ କମ୍ପାନୀ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଗ୍ୟାସ ଲିମିଟେଡ୍ (ଆଇଜିଏଲ୍) ଘରୋଇ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ 500 ମୂଲ୍ୟର ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ବିଷେଶକରି ଯେଉଁମାନେ ଏଲପିଜିରୁ ପିଏନଜିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ସଂଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ମହାନଗର ଗ୍ୟାସ ଲିମିଟେଡ୍ (ଏମଜିଏଲ୍) ନୂତନ ଘରୋଇ ପିଏନଜି ସଂଯୋଗ ବାଛିବା ପାଇଁ 500 ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫି ଛାଡ଼ କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି କମ୍ପାନୀ କମର୍ସିଆଲ କନେକ୍ସନ ନେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ 1 ଲକ୍ଷରୁ 5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଜମା ଛାଡ଼ କରିଛି। ଘରୋଇ ପିଏନଜି ସଂଯୋଗ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଗେଲ୍ ଗ୍ୟାସ ଲିମିଟେଡ୍ 500 ମୂଲ୍ୟର ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହା ସହିତ, ବିପିସିଏଲ୍ ସମସ୍ତ କମର୍ସିଆଲ ପିଏନଜି କନେକ୍ସନ ପାଇଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଛାଡ଼ କରିଛି।
ହର୍ଡିଂ ଏବଂ କଳାବଜାରୀ ରୋକିବା ପାଇଁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଚଢାଉ
ସୁଶ୍ରୀ ସୁଜାତା ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନଲାଇନ୍ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂରେ ବୃଦ୍ଧି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ଅଂଶ 84% ରୁ ପ୍ରାୟ 87% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଦେଶର କୌଣସି ଏଲପିଜି ବିତରକ ଆଉଟଲେଟରେ ଷ୍ଟକ୍ ହ୍ରାସ (ଡ୍ରାଏ-ଆଉଟ୍)ର କୌଣସି ଘଟଣା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।
ଏଲପିଜି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅର୍ଡର ସଂଶୋଧନ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ PNG କନେକ୍ସନ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ LPG କନେକ୍ସନ ସରେଣ୍ଡର କରିବାକୁ ହେବ । ଷ୍ଟକ ଏବଂ କଳାବଜାରୀ ରୋକିବା ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ଚଢାଉ କରାଯାଉଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ 22ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ସରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ୟାନିକ୍ ବୁକିଂରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।