ଫାଇନାଲ ମ୍ଯାଚ ଜିତିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଧୁଆଁଧାର ଲଢେଇ; ଯିଏ ଜିତିବ ତା ଉପରେ ଆଜି ଟଙ୍କା ବର୍ଷା କରିବ BCCI…
ଫାଇନାଲ ଜିତିଲେ ମିଳିବ କେତେ ?
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଚାଲିଛି ଫାଇନାଲ ମ୍ଯାଚ। ଜିତିବ ଯେଉଁ ଦଳ ସିଏ ବିଜେତାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବ ମାତ୍ର ଏହା ଆଗରୁ ବିଜେତା ଦଳକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଏନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସାରିଲାଣି।
ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫି ୨୦୨୫ ର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ହରିୟାଣା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଟାଇଟଲ ମ୍ୟାଚରେ ହରିୟାଣା ଟସ୍ ଜିତି ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ଅଧିନାୟକ ଇଶାନ କିଶନ ଏବଂ ବିରାଟ ସିଂହ ଇନିଂସ ଓପନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିରାଟ ମାତ୍ର ୨ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ।
ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ କିଏ ବାଜି ମାରିବ ତାହା ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଜଣାପଡିବ ମାତ୍ର ଏହା ଆଗରୁ ବିଜେତା ଦଳ କେତେ ପାଇବସେ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି।
ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫି ୨୦୨୫ ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରୁପ ପର୍ଯ୍ଯାୟରେ, ହରିୟାଣା ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚରୁ ଦୁଇଟି ଜିତିଥିଲା। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷର ଚାମ୍ପିଅନ ମୁମ୍ବାଇ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ମ୍ୟାଚ ଜିତିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ୮ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହରିୟାଣାର ନେଟ୍ ରନ ରେଟ୍ (+୨.୩୨୫) ଭଲ ଥିଲା। ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଶୀର୍ଷରେ ଥିବା ହରିୟାଣା ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା।
ଗ୍ରୁପ ବି ରେ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ୮ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା, ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚରୁ ଦୁଇଟି ଜିତି। ନେଟ୍ ରନ ରେଟ୍ (+୦.୨୨୧) ଆଧାରରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଶୀର୍ଷରେ ଥିଲା ଏବଂ ଫାଇନାଲକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇନାଲ ଖେଳାଯାଉଛି।
ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲ୍ଲୀ ଟ୍ରଫି ପୁରସ୍କାର ରାଶି:
ମଇଦାନରେ ଚାଲିଛି ଲଢେଇ। ଯେଉଁ ଦଳ ଜିତିବ, ଆଜି ତାକୁ ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା ମିଳିବ।ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କି ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲ୍ଲୀ ଟ୍ରଫିରେ ଫାଇନାଲ ମ୍ଯାଚ ଜିତିଲେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇଜ ମନି ମିଳିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା
ଗତ ବର୍ଷ, ମୁମ୍ବାଇ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲା। ଏହା ପରେ ଖବର ଆସିଥିଲା ଯେ MCA ଚାମ୍ପିଅନ ଦଳକୁ ୮୦ ଲକ୍ଷ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯାହା BCCI ର ଅଂଶ ସହିତ ସମାନ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଜେତା ଦଳ BCCI ଠାରୁ ୮୦ ଲକ୍ଷ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପାଇଛି।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ହରିୟାଣା ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ କେବେ ବି ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫି ଜିତି ନାହାଁନ୍ତି, ଏବଂ ଉଭୟ ଦଳ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଫାଇନାଲରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଦୁଇ ଦଳ ଭିତରେ ଦମଦାର ଲଢେଇ ଜାରି ରହିବ। ଉଭୟ ଦଳ ଫାଇନାଲ ଜିତି ବିଜେତାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଚାହିଁବେ।
ହରିୟାଣାର ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ ଇଲେଭେନ୍: ଅର୍ଶ ରଙ୍ଗା, ଅଙ୍କିତ କୁମାର (C), ନିଶାନ୍ତ ସିନ୍ଧୁ, ୟଶବର୍ଦ୍ଧନ ଡାଲାଲ (WK), ସାମନ୍ତ ଜାଖର, ପାର୍ଥ ବତ୍ସ, ଆଶିଷ ସିୱାଚ, ସୁମିତ କୁମାର, ଅନସୁଲ କମ୍ବୋଜ, ଅମିତ ରାଣା, ଇଶାନ୍ତ ଭରଦ୍ୱାଜ।
ଝାଡଖଣ୍ଡର ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ ଇଲେଭେନ୍: ଇଶାନ କିଶନ (WK / C), ବିରାଟ ସିଂ, କୁମାର କୁଶାଗ୍ରା, ରବିନ୍ ମିଞ୍ଜ), ଅନୁକୁଲ ରୟ, ପଙ୍କଜ କୁମାର, ରାଜଦୀପ ସିଂ, ବାଲ କୃଷ୍ଣ, ବିକାଶ ସିଂ, ସୁଶାନ୍ତ ମିଶ୍ର, ସୌରଭ ଶେଖର।