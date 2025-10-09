ମାତ୍ର ୩ ଦିନରେ ବିଷାକ୍ତ କଫ୍ ସିରପ୍ ଶରୀରରେ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ଖବର ପଢ଼ି ଜାଣନ୍ତୁ କ୍ଷତିକାରକ ରସାୟନ ମିଶା କଫ୍ ସିରଫ ବିଷୟରେ ଅଧିକ

ମାତ୍ର ୩ ଦିନରେ ବିଷାକ୍ତ କଫ୍ ସିରପ୍ ଶରୀରରେ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ଖବର ପଢ଼ି ଜାଣନ୍ତୁ କ୍ଷତିକାରକ ରସାୟନ ମିଶା କଫ୍ ସିରଫ ବିଷୟରେ ଅଧିକ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଏମ୍ସର ଶିଶୁରୋଗ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତର ପଙ୍କଜ ହରି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ କଫ ସିରପରେ ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଥାଏ, ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ମାତ୍ର ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ।
ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ। ଡାକ୍ତର ପଙ୍କଜ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ 1998 ମସିହାରେ ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା, ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ଡାକ୍ତର ପଙ୍କଜ କହିଥିଲେ ଯେ କଫ ସିରପରେ କିଡନୀ ଫେଲ୍ୟୁଅର କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ। କଫ ସିରପର ଉପାଦାନର ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଦ୍ରାଳୁ ଏବଂ ଆଳସ୍ୟ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଔଷଧର ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୁଏ ନାହିଁ।
କଫ ସିରପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ କିଡନୀ ଫେଲ୍ୟୁଅର ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟା ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ। ଏହି କଫ ସିରପରେ ଡାଇଥାଇଲିନ୍ ଗ୍ଲାଇକଲ୍ ନାମକ ଏକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଥାଏ, ଯାହା ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ ସମୟରେ ଏକ ଶସ୍ତା ଉପାଦାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ।
ଏହି ଗ୍ଲାଇକଲ୍ ଶରୀରରେ ଶୋଷିତ ହୁଏ ଏବଂ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ବୃକକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚେ। ବୃକକ୍ ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ଏହା ବୃକକ୍ କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ପରିସ୍ରା କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି । ମସ୍ତିଷ୍କ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସହିତ ବୃକକ୍ ଫେଲ୍ୟୁଅର ହୁଏ, ଯାହା କୋମାରେ ପରିଣତ ହୁଏ।
୧୯୯୮ ମସିହାରେ କ’ଣ ଘଟିଥିଲା?
ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି “୧୯୯୮ ମସିହାରେ, ମୁଁ ଜଣେ ସହାୟକ ପ୍ରଫେସର ଥିଲି। ଗୁରଗାଓଁର ଏକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅନେକ ପିଲା କିଡନୀ ଫେଲ୍ୟୁଅର ଏବଂ ଚେତାଶୂନ୍ୟତାର ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଭାଇରସ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଲୁ ନାହିଁ।
ପରେ, ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ସେମାନେ ଖାଉଥିବା ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲେବଲ୍ ହୋଇନଥିଲା। ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲରେ ହଳଦିଆ ଏବଂ ଗୋଲାପୀ ସିରପ୍ ପାଇଲୁ। ପରୀକ୍ଷାରୁ ଡାଇଥିଲିନ୍ ଗ୍ଲାଇକୋଲର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତର ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଏହା ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଥିଲା।”
ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ ପିଲାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଆମେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲରେ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଲେଡି ହାର୍ଡିଞ୍ଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସମାନ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖିଛି, ଗାମ୍ବିଆରେ ସମ୍ପ୍ରତି ସମାନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତୀୟ କାଶ ସିରପ୍ ଖାଇବା ପରେ ପିଲାମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ।
ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା ନାହିଁ
୧୯୯୮ ମସିହାରେ, ଔଷଧଟି ନିମ୍ନମାନର ଥିଲା ଏବଂ ଡିସପେନ୍ସରୀରେ ଅଭ୍ୟାସକାରୀ କିମ୍ବା କ୍ୱାକ୍ ଦ୍ୱାରା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଥିଲା। ଯଦି ସିଲ୍ ବୋତଲ ଏବଂ ଏପରି ଔଷଧ ଦୂଷିତ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟ।
ରୋଗୀ ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ସେମାନଙ୍କର ନିୟମ ଅଛି, ଏବଂ ଯଦି ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲ ଭାବରେ ତିଆରି ହେଉଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ।
ଡ୍ରଗ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଦାୟୀ
ଏହି ସମଗ୍ର ମାମଲା ପାଇଁ, ଏହା ଡ୍ରଗ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ; ଏହା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ; ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଡ୍ରଗ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ।” 1998 ରେ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ତାହା ପାରାସିଟାମଲର ପ୍ରଦୂଷଣ ଥିଲା। ସମସ୍ୟା ଔଷଧ ସହିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ। ଡ୍ରଗ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରକଙ୍କୁ ଏହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ, କେବଳ ଔଷଧ ବନ୍ଦ କରିବା ନୁହେଁ।
ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ।
ଡକ୍ଟର ପଙ୍କଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁକିଛି ଡୋଜ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ତୁମେ କମ୍ ଡୋଜ୍ ନେଉଛ, ତେବେ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ମୃଦୁ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାର। ଯଦି ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିବ, ତେବେ ଏହି ପିଲାମାନେ ଡାଏଲିସିସ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏକ ଔଷଧ ଅଛି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା। ଯଦି ଏହି ଔଷଧ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ।