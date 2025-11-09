ଭାରତ ସ୍ବାଧୀନତା ପାଇବା ଆଗରୁ ଆମେରିକା ଯାଇ ନଥିଲେ ସିରିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି; ଏବେ ପୁରୁଣା ଶତ୍ରୁତାରେ ପଡିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ…

ଖୁବଶୀଘ୍ର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଅଲ ଜୁଲାନୀ...

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର:୧୯୪୬ ମସିହା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ସିରିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମେରିକା ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦେଶ ସହ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଆମେରିକାର ଶତ୍ରୁତା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଏବେ ସେଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ପଡିଛି।

ଏପରିକି ସିରିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହିସାବରେ ଆମେରିକା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଲିଷ୍ଟରେ ସାମିଲ କରିଥିଲା। ଏହାସହ ତାଙ୍କ HTS ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲାକ ଲିଷ୍ଟରେ ରଖିଥିଲା ଆମେରିକା। ମାତ୍ର ଏବେ ସବୁ କିଛି ବଦଳିଯାଇଛି।

ଆମେରିକା ଅଲ ଜୁଲାନିଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦ ଲିଷ୍ଟରୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେରିକା ତରଫରୁ ଏହା ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସିରିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେଠାକୁ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି।

ସିରିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ସେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ଯକ୍ତି ଯିଏ କି ଆମେରିକା ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସେ ଆମେରିକାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭେଟିବାରେ କାର୍ଯ୍ଯ ରହିଛି।

ଏଠାରେ ସେ ସିରିଆକୁ ପୁନଃଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଫଣ୍ଡିଙ୍ଗର ଆୟୋଜନ କରିବା ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ସିରିଆରେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସେଠାରେ ମୁଖ୍ଯ ଭାବେ HTS ଦଳର ନେତା ଅଲ ଜୁଲାନି ବା ଅହମ୍ମଦ ଅଲ ସାରାରାଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା।

ପରେ ସେ ସିରିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ତୁଲାଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସେ ସିରିଆ ଦେଶର ପୁନ୍ଃଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏହି କ୍ଷମତା ମିଳିଥିଲା।

