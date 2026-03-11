T20 ରାଂଙ୍କିରେ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି ୪ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି; ନମ୍ବର-୧ରେ ଅଛନ୍ତି ଅଭିଷେକ, କ୍ଯାପଟେନ ସୂର୍ଯ୍ଯଙ୍କ ରାଂଙ୍କି କେତେ?

ଟି-ଟ୍ବେଣ୍ଟିରେ ଭାରତ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଖେଳାଳି କିଏ?

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ମାସେ ଧରି ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ପରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିଲା। ଫାଇନାଲରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ୯୬ ରନର ରେକର୍ଡ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଯଦିଓ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଖରାପ ଥିଲା, ସେ ଫାଇନାଲରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।

ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ ଇଶାନ କିଷାନଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ବିଜୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ କେଉଁ ଚାରି ଭାରତୀୟ ଟି୨୦ ବ୍ୟାଟିଂ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି ଜାଣନ୍ତୁ।

ଏହି ଚାରି ଭାରତୀୟ ରାଂଙ୍କିରେ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି: ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ଇଶାନ କିଷାନ ଏବଂ ତିଲକ ବର୍ମା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟି୨୦ କ୍ରିକେଟ୍ ବ୍ୟାଟିଂ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି।

ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ବିଶ୍ୱକପରେ କେବଳ ୧୪୧ ରନ କରିପାରିଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ତାଙ୍କର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ତାଙ୍କର ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ବିଶ୍ୱକପରେ ୩୧୭ ରନ କରିଥିବା ଇଶାନ କିଷାନ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଉଠିଛନ୍ତି।

ଯଦିଓ ତିଲକ ବର୍ମା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ସେମାନଙ୍କ ରାଙ୍କିଂ ହରାଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନେ ଶୀର୍ଷ ୧୦ରେ ରହିଛନ୍ତି। ତିଲକ ବର୍ମା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଖସି ସପ୍ତମକୁ ଖସିଯାଇଛନ୍ତି। ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଦୁଇ ସ୍ଥାନ ଖସି ନବମକୁ ଖସିଯାଇଛନ୍ତି।

ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ମଧ୍ୟ ଚମକିଛନ୍ତି: ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ପାଞ୍ଚଟି ଇନିଂସରେ ୩୨୧ ରନ କରି ସମଗ୍ର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ରନ ସ୍କୋର ହୋଇଛନ୍ତି। କ୍ରମାଗତ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ରାଙ୍କିଂରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ନତି ଦେଇଛି।

ସାମସନ ଏବେ ଟି୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ବିଶ୍ୱର ୨୨ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଶିବମ୍ ଦୁବେ ଏବେ ବିଶ୍ୱର ୨୭ତମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଟି୨୦ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି।

