ବାପା ହେଲେ ଟି-୨୦ କ୍ୟାପଟେନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ
ମୁମ୍ବାଇ: ଆଇପିଏଲ ମଝିରେ ଆସିଛି ଭଲ ଖବର। ବାପା ହେଲେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ର ଟି-୨୦ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦେବିଶା ସେଟ୍ଟୀ ଝିଅର ମାଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଝିଅକୁ ପାଇଁ ଉଭୟ ପତିପତ୍ନୀ ବେଶ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି।
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଘର ମୁମ୍ବାଇରେ। କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଦେବିଶାଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିଲା ସାକ୍ଷାତ। ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରେମ କରିଥିଲେ। ୨୦୧୬ ମସିହାରେ ଉଭୟଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା।
ଚଳିତବର୍ଷ ଦେବିଶା ବେବୀ ସାୱାର ଭିଡିଓ ସୋସାଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲେ। ଯାହା ଭାଇରାଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ପାଇଁ ଆସିଛି ଭଲ ଖରବ। ଯାହାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ସମେତ ପୂରା ପରିବାର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି।
୨୦୨୬ ଆଇପିଏଲ୍୍ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଭଲ ପରଫରମାନ୍ସ କରିନାହିଁ। ୧୦ଟି ମ୍ୟାଚରୁ ଟିମ୍ ମାତ୍ର ୩ଟି ମ୍ୟାଜରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଟିମ୍ ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ ୧୦ ତାରିଖରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବାଙ୍ଗାଲୁରୁ ବିରୋଧରେ ଖେଳିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ ରାୟପୁରରେ ଖେଳାଯିବ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଟିମ୍ ସହିତ ରାୟପୁର ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ବାଙ୍ଗାଲୁରୁ ବିରୋଧରେ ଖେଳିବେ ନାହିଁ।
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଟି-୨୦ କ୍ୟାପଟେନ୍। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ଜିତିଥିଲା। ଏବେ ସେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଆଇପିଏଲ୍ ଟିମ୍ରେ ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ସେ ଫର୍ମରେ ନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ।