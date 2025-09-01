ନା ବିରାଟ ନା ମିଷ୍ଟର 360, ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଖେଳାଳି ମାରିଛନ୍ତି ଟି-20 ରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଛକା, 1110 ରୁ ଅଧିକ ଛକା ମାରିଥିବା ଏ ଖେଳାଳି…
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ଦ୍ୱାରା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କଠାରୁ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନମାନେ ଛକା ବର୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଦଳର ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଟି-୨୦ରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିଛନ୍ତି।
ରୋହିତ ଶର୍ମା
ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଛକା ମାରିଥିବା ଖେଳାଳି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪୬୩ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୧୧୧୦ ଛକା ମାରିଛନ୍ତି। ୨୦୦୭ ମସିହାରୁ ଚାଲିଥିବା ତାଙ୍କର ଏହି କରିସ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଛକା ରାଜା କରିଥାଏ।
ବିରାଟ କୋହଲି
ବିରାଟ କୋହଲି ତାଙ୍କର ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଖେଳ ଏବଂ ରନ୍ ମେସିନ୍ ପ୍ରତିଛବି ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟି-୨୦ରେ ତାଙ୍କର ଛକା ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ସେ ୪୧୪ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୪୩୫ ଛକା ମାରିଛନ୍ତି।
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ
ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍
2011 ପରଠାରୁ ଖେଳାଯାଇଥିବା 304 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ 350 ଛକା ମାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂରେ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତାର ଏକ ମହାନ ମିଶ୍ରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ।
ଏମ.ଏସ. ଧୋନି
ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନି ତାଙ୍କର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ସହିତ ଛଡା ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଅବଦାନ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ 405 ମ୍ୟାଚ୍ରେ 350 ଛକା ମାରିଛନ୍ତି ଏବଂ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶେଷ ବଲ୍ରେ ଏକ ଛକା ମାରି ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଛନ୍ତି।
କେ.ଏଲ. ରାହୁଲ
କେ.ଏଲ. ରାହୁଲ ତାଙ୍କର ଟାଇମିଂ ଏବଂ କ୍ଲାସିକ୍ ସଟ୍ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ସେ 239 ମ୍ୟାଚ୍ରେ 332 ଛକା ମାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଦଳର ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନ୍-ଅପ୍କୁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ମଜବୁତ କରିଛନ୍ତି।
ସୁରେଶ ରୈନା
ସୁରେଶ ରୈନା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଟି-20 ଷ୍ଟାର ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ୨୦୦୬ ରୁ ୨୦୨୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯାଇଥିବା ୩୩୬ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ମୋଟ ୩୨୫ ଛକା ମାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛନ୍ତି।
ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା
ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ତାଙ୍କର ପାୱାର ହିଟିଂ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସେ ୩୦୨ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୨୯୮ ଛକା ମାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଜଣେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଶ୍ରେୟସ ଆୟର
ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ୨୦୧୪ ରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯାଇଥିବା ୨୪୦ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୨୮୬ ଛକା ମାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂରେ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ଉଭୟ ଦେଖାଯାଏ।