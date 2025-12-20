T20 World Cup Squad Announcement: ଶୁଭମନଙ୍କୁ ଝଟକା ଦେବ କି ଚୟନ ଟିମ୍! ଖରାପ ଫର୍ମ ପାଇଁ ଦଳରୁ OUT ହେବେ ନା ଟିମରେ ରହିବେ ଏନେଇ ବଢୁଛି ଦ୍ବନ୍ଦ, ବିଶ୍ବକପ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ କରାଯିବ ଟିମ ଘୋଷଣା…

ଦଳକୁ ଫେରିବେ କି ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ?

By Shantilata Rout

T20 World Cup Team Announcment: ଖୁବଶୀଘ୍ର ବିଶ୍ବକପ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଗକୁ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଶ୍ବକପ ପାଇଁ ଆଜି ଟିମରେ କେଉଁମାନେ ରହିବେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯିବ, ଆଉ ଏହା ଆଗଦରୁ କେଉଁ ଣାନେ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବେ ନା ନାଇଁ ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।

ଯଦି ଦେଖିବା ଖେଳରେ ଓପନିଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଓପନରଙ୍କ ଭୂମିକା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଯଦି ସେ କିଛି ସମୟ କ୍ରିଜରେ ରହି ଲମ୍ବା ସ୍କୋର କରନ୍ତି, ତେବେ ଦଳଏକ ଲମ୍ବା ସ୍କୋର କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଶୁଭମନ ଗିଲ ଓପନର ଭାବେ ଖେଳିବାକୁ ଆସନ୍ତି।

ମାତ୍ର ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ସେ ଫର୍ମରେ ନାହାନ୍ତି, ଏପରିକି ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ସେ ବାରମ୍ବାର ଫ୍ଲପ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲେ, ଏଣୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ତାଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ନା ସେ ଦଳରୁ OUT ହୋଇଯିବେ।

ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ଖେଳ ଆଧୁନିକ T20 ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ସେ କ୍ରିଜରେ କିଛି ସମୟ ସ୍ଥିର ହେବାକୁ ସମୟ ନିଅନ୍ତି। ଗିଲ୍ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ ସଟ୍ ଆଶା କରିବା ଅନୁଚିତ୍। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ଆଉଟ ହେବା ମଧ୍ୟ ଦଳଖୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଦେଇଥାଏ, କାରଣ ସେ କ୍ରିଜରେ ରହିଲେ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଖେଳି ପାରନ୍ତି।

ତାଙ୍କର ଓପନିଂ ପୋଜିସନ୍ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ଶେଷ 18 ଟି20 ଇନିଂସକୁ ଦେଖିଲେ, ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇଛି। ସେହି 18 ଇନିଂସରେ, ଗିଲ୍ 25.13 ହାରରେ ମାତ୍ର 377 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି।

ଏଣୁ ଆଜିର ଟିମ ସିଲେକ୍ସନରେ ତାଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯିବ କି ନାଇଁ ସେ ନେଇ ଦ୍ବନ୍ଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ଅନ୍ଯପଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ମ୍ଯାଚରେ ସାମାନ୍ଯ ଆହତ କାରଣରୁ ସେ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଶେଷ ମ୍ଯାଚରେ ବାହାରେ ରହିଥିଲେ । ଓପନିଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଆସିଥିଲେ ଓ ସେ 30 ରନରୁ ଅଧିକ କରିଥିଲେ।

 

