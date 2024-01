T20 WC-2024; ଏହି ଦିନ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ: ICC ଘୋଷଣା କଲା Schedule

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟପ୍ରେମୀ । ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟରେ ଅଧାରେ ରହି ଯାଇଥିବା ଟ୍ରଫି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୁଣିଥେରେ ସାକାର କରିବାକୁ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ-୨୦୨୪ ପାଇଁ ଖେଳସୂଚୀ ଜାରି କରିଛି ଆଇସିସି । ବିଶେଷ କରି ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚକୁ ନେଇ ପୁଣିତରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଆଇସିସି ତରଫରୁ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ଖେଳସୂଚୀ ଜାରି ହେବା ପରେ ଏହି ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ ମ୍ୟାଚର ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ସାମନାକୁ ଆସିଛି ।

ତେବେ ଖେଳସୂଚୀ ଅନୁସାରେ, ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ୪ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୪ର ମହାକୁମ୍ଭ । ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳକୁ ୪ ଗ୍ରୁପରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି । ଗ୍ରୁପ ଏ’ରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସମେତ ଆୟରଲାଣ୍ଡ, କାନାଡ଼ା ଏବଂ ୟୁଏସଏ ସାମିଲ ରହିଛି । ସେହିପରି ଗ୍ରୁପ ବି’ରେ ଟି-୨୦ ଚମ୍ପିଆନ ଇଂଲଣ୍ଡ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ନାମିବିଆ, ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଓମାନ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି । ଏହାପରେ ଗୁପ ସି’ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ୟୁଗାଣ୍ଡା ଏବଂ ପପୁଆ ନ୍ୟୁ ଗିନି ଦଳକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ଗ୍ରୁପ ଡି’ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବାଂଲାଦେଶ, ନେଦରଲାଣ୍ଡସ ସହ ନେପାଳ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।

Get ready for the ultimate cricket carnival in the West Indies and the USA 🥁

Unveiling the fixtures for the ICC Men’s T20 World Cup 2024 🗓️ 🤩#T20WorldCup | Details 👇

