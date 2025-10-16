T20 World Cup 2026 ଖେଳିବେ ଏହି ୨୦ଟି ଟିମ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଫାଇନାଲ ଲିଷ୍ଟ; ଦେଖନ୍ତୁ କାହାର ଅଛି ନାମ
T୨୦ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୬ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ୨୦ ଦଳର ନାମ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ମିଳିତ ଆୟୋଜକତ୍ୱରେ ୨୦୨୬ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ T୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂସ୍କରଣ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମେଗା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମୋଟ ୨୦ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ଦଳର ନାମ ୨୦୨୪ T୨୦ ବିଶ୍ୱକପରୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବାକି ଦଳ ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ।
ପୂର୍ବ-ଏସିଆ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ୨୦୨୫ ରୁ ତିନୋଟି ଦଳର ନାମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବାର ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ନେପାଳ ଏବଂ ଓମାନ ୧୫ ଅକ୍ଟୋବରରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ମୋଟ ୧୯ ଦଳର ନାମ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ UAE ମଧ୍ୟ ଏହି ମେଗା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ଯାହା ସହିତ T୨୦ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୬ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ୨୦ ଦଳର ନାମ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି।
ଜାପାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପରେ UAE ତାର ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଛି:ପୂର୍ବ ଏସିଆ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର କ୍ୱାଲିଫାୟର ୨୦୨୫ ର ସୁପର ସିକ୍ସ ମ୍ୟାଚ୍ ଅକ୍ଟୋବର ୧୬ ରେ ଅଲ-ଆମେରାତ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ UAE ଏବଂ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଟସ୍ ଜିତିବା ପରେ, UAE ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା, ଜାପାନକୁ ୨୦ ଓଭରରେ ୧୧୬ରନରେ ସୀମିତ କରିଥିଲା।
UAE ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟର ପିଛା କରି, ଆଲିଶାନ ଶରଫୁ ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ମହମ୍ମଦ ୱାସିମ ଏକ ଚମତ୍କାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, 70 ରନର ଓପନିଂ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିଥିଲେ। ଏହା UAE କୁ ୧୨.୧ ଓଭରରେ ୨ ୱିକେଟ ହରାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା, ଏବଂ T୨୦ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥିଲା।
ଏଠାରେ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ୨୦ ଟି ଦଳ ଉପରେ ଏକ ନଜର ଦିଆଯାଇଛି।
ଭାରତ
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ
ଇଂଲଣ୍ଡ
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ
ବାଂଲାଦେଶ
ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍
ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ୍
ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ୍
ପାକିସ୍ତାନ
କାନାଡା
ଇଟାଲୀ
ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ୍ସ
ନାମ୍ବିଆ
ଜିମ୍ବାୱେ
ନେପାଳ
ଓମାନ
ୟୁଏଇ