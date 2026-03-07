ଫାଇନାଲ୍ ବିଜେତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୁପର-୮ରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଦଳ, ସମସ୍ତେ ହେବେ ମାଲାମାଲ୍, ପାଇବେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା
T20 WC Prize Money: ଆଇସିସି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଏବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ୮ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ କେବଳ ଟ୍ରଫି ନୁହେଁ, ବରଂ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ମଧ୍ୟ ବାଜିରେ ଲାଗିଛି। ଏଥର, ଆଇସିସି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପୁରସ୍କାର ରାଶିକୁ ଏକ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, ଯାହା ସମସ୍ତ ଦଳକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ।
ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପୁରସ୍କାର ରାଶି
୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ମୋଟ ୧୨.୫ ନିୟୁତ ଡଲାର୍ (୧୨୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ) ପୁରସ୍କାର ରାଶି ସ୍ଥିର କରିଛି। ଏହା ୨୦୨୪ ସଂସ୍କରଣ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାୟ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ। ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ପ୍ରାୟୋଜକ ରାଜସ୍ୱ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ବିଜେତା ଏବଂ ଉପବିଜେତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର
୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିବା ଦଳକୁ ୩୦ ଲକ୍ଷ ଡଲାର କିମ୍ବା ପ୍ରାୟ ୨୭.୪୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ପରାଜିତ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିବ ନାହିଁ। ଉପବିଜେତାଙ୍କୁ ୧.୬ ଲକ୍ଷ ଡଲାର କିମ୍ବା ପ୍ରାୟ ୧୪.୬୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିବ।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାରତ କିମ୍ବା ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜିତିଲେ, ଉଭୟ ଦଳ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପାଇବା ନିଶ୍ଚିତ। ତେବେ, ଏହି ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଚାମ୍ପିଅନ ଦଳ ପାଇଁ ଆହୁରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବ, କାରଣ ଏହା ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ ହେବାର ଗର୍ବ ମଧ୍ୟ ଆଣିବ।
ସେମିଫାଇନାଲ ଏବଂ ସୁପର-୮ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ହେବେ ଲାଭବାନ
ଏଥର, ICC କେବଳ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ନୁହେଁ ବରଂ ବାକି ଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଛି। ଦୁଇ ପରାଜିତ ସେମିଫାଇନାଲଷ୍ଟଙ୍କୁ ୭.୨୪ କୋଟି (୭୯୦,୦୦୦ ଡଲାର୍) ମିଳିବ। ସୁପର ୮ ରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ। ଏହି ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାୟ ୩.୪୮ କୋଟି (୩୮୦,୦୦୦ ଡଲାର୍) ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ।
ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ମିଳିବ
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ମୋଟ ୨୦ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଗ୍ରୁପ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏପରି ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାୟ ୨୨.୯ ନିୟୁତ (୨୫୦,୦୦୦ ଡଲାର୍) ମିଳିବ।
କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ନୂଆ ରେକର୍ଡ
୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ରାଶି କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂତନ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଏହା ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟର ବର୍ଦ୍ଧିତ ବ୍ୟବସାୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି, ଏବଂ ଆଇସିସି ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି।
ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ନିବଦ୍ଧ, ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ କଠିନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।