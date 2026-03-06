ଫାଇନାଲ ଜିତିବା ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂଆ ଚାଲ, ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ୨ଟି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ

ଐତିହାସିକ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ...

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ଫାଇନାଲ୍ ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ୮ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ଐତିହାସିକ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଅତୀତର ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି।

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଭାରତ ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ୨୦୨୩ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ଫାଇନାଲ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆଠାରୁ ହାରିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥର, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କୌଣସି କସରତ ଛାଡିବାକୁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ।

ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦଳର ହୋଟେଲ ଏବଂ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଥିବା ଡ୍ରେସିଂ ରୁମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଭାଙ୍ଗି ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦଳ ୨୦୨୩ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ସମୟରେ ଯେଉଁ ହୋଟେଲରେ ରହିଥିଲା ​​ସେଠାରେ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ, ଦଳ ଘରୋଇ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ ବଦଳରେ ପରିଦର୍ଶକ ଦଳର ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ।

ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଦଳର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଡାଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଯୋଗୁଁ ମୁମ୍ବାଇରେ ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ବିଳମ୍ବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି, ହୋଟେଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଛରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଅଛି।

ICC ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁଯାୟୀ, ଅହମ୍ମଦାବାଦର ପ୍ରଥମ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ସର୍ବଦା ITC ନର୍ମଦା ହୋଟେଲରେ ରହିବା କଥା, ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତ ୨୦୨୩ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ ସମୟରେ ରହିଥିଲା, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ତାଜ ସ୍କାଏଲାଇନ୍ ରେ ରହିବେ। ତଥାପି, ଡ୍ରେସିଂ ରୁମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ।

ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ରେକର୍ଡ: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ୧୦ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ୭ଟି ଜିତିଛି ଏବଂ ତିନୋଟି ହାରିଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ସେଠାରେ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୧୭ ରନ୍ ରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ୭୬ ରନ୍ ରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲା, ଯାହା ଏହି ସଂସ୍କରଣରେ ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ପରାଜୟ।

