ଶୁଭମନ୍ ଗିଲ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ…2026 ଟି-20 ବିଶ୍ଵକପରେ ସ୍ଥାନ ପାଇନଥିବା ପ୍ଲେଇଂ 11, ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫେବୃଆରୀରେ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯାହା ପାଇଁ BCCI ଶନିବାର ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ୨୦୨୩ରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଟି୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳିଥିବା ଇଶାନ୍ କିଷାନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ୧୫ ଜଣିଆ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ବିଳମ୍ବରେ ଖରାପ ଫର୍ମ ଯୋଗୁଁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଯଦି ଆମେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍ ଗଠନ କରିପାରିବେ ଯାହା ଯେକୌଣସି ଦଳ ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିପାରିବ।
ଯଦି ଚୟନ ନ ହୋଇଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍ ତିଆରି କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଏପରି ହେବ ଯେ, ଆପଣ ଦେଖିଲେ କହିବେ କି ଏହି ଟିମ କାହାକୁ ବି ପରାସ୍ତ କରିପାରିବ । ଏହା ମଧ୍ୟ କ୍ରିକେଟରେ ଭାରତର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଏ। ଆସନ୍ତୁ ଏପରି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ ଚୟନ କରିବା।
ଯଶସ୍ୱୀଙ୍କ ଓପନିଂ ପାର୍ଟନର ଭାବରେ ଗିଲ୍
ଶୁଭମନ ଗିଲ୍, ଯିଏକି ଜାତୀୟ ଦଳର ଉପ-ଅଧିନାୟକ ମଧ୍ୟ, ଏହି ଦଳର ଅଧିନାୟକ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତଥାପି, ଖରାପ ଫର୍ମ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦଳରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ରୁ ବଡ଼ ସଟ୍ ମାରିବାର କ୍ଷମତା ରଖୁଥିବା ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଗିଲ୍ ସହିତ ଇନିଂସ ଓପନ କରିପାରିବେ।
ୱିକେଟକିପର ଭାବରେ ରିଷଭ ପନ୍ତ, ଜିତେଶ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ
ଗତ କିଛି ମ୍ୟାଚରେ, ନ୍ୟାସନାଲ ଟିମରେ ଏକ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଉଭୟ ୱିକେଟକିପରଙ୍କୁ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ ଜିତେଶ ଶର୍ମା, ଯିଏକି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଦଳ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରି ନଥିଲେ। ଅଚୟନିତ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ କେଏଲ ରାହୁଲ, ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ନମ୍ବରରେ ଜିତେଶ ଶର୍ମା ଏବଂ ୱିକେଟକିପର ଭାବରେ ରିଷଭ ପନ୍ତ ଅଛନ୍ତି।
ଶାମି ଏବଂ ସିରାଜଙ୍କ ଭାବରେ ଦୁଇ ଅଭିଜ୍ଞ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର
ଶର୍ମା ଏବଂ ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ରେ ସାମିଲ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଗତବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିବା ରେଡ୍ଡୀ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୫ରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଟି୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଚହଲ ଏବଂ ରବି ବିଷ୍ନୋଇ ଦୁଇ ସ୍ପିନର ହୋଇପାରନ୍ତି; ଚହଲ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଜ୍ଞ ବୋଲର, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାତୀୟ ଦଳକୁ ଫେରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ଶାମିଙ୍କୁ ଦୁଇ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଭାବରେ ସାମିଲ କରାଯାଉଛି, ଉଭୟଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ତଥାପି, ହରଭଜନ ସିଂହ, ଜିଓହଟଷ୍ଟାରରେ ଏକ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ସମୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସିରାଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଉଚିତ; ସେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ସେ ଆହତ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବଦଳ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି କେହି ବାଦ୍ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ବିସିସିଆଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ବିଚାର କରିପାରିବ।
କେଉଁ 11 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇ ନାହିଁ
ଯଶସ୍ୱୀ ଜୈସୱାଲ
ଶୁବମାନ ଗିଲ (ଅଧିନାୟକ)
କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ
ଜିତେଶ ଶର୍ମା
ଋଷଭ ପନ୍ତ (ୱିକେଟ୍ କିପର)
ନୀତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ
ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁର
ୟୁଜଭେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ
ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ
ମହମ୍ମଦ ଶାମି
ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ