T20 World Cup 2026: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଲାଗିଲା ଲଟେରୀ, ଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ ଏତେ କୋଟିର ମିଳିବ ପୁରସ୍କାର!

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଏବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ୮ ତାରିଖରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ, ଯେଉଁଠାରେ କେବଳ ଟ୍ରଫି ନୁହେଁ ବରଂ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ବିଶାଳ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ମଧ୍ୟ ବାଜିରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।

ପୂର୍ବ ନଅଟି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସଂସ୍କରଣ ମଧ୍ୟରୁ, ସର୍ବାଧିକ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ୨୦୨୪ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ମୋଟ ପୁଲ୍ ୧୧.୨୫ ମିଲିୟନ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ ୧୦୩ କୋଟି ଟଙ୍କା) ଥିଲା। ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨.୪୫ ମିଲିୟନ ଡଲାର ପାଇଥିଲା। ରନର୍ସ ଅପକୁ 1.28 ମିଲିୟନ ଡଲାର ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ICC ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2026 T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ। ପୂର୍ବ ସଂସ୍କରଣଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର କଲେ, ଫାଇନାଲର ଫଳାଫଳ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଉଭୟ ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନୀ ହେବେ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଇନାଲରେ ହାରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ 1.28 ମିଲିୟନ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ 12 କୋଟି) ପାଇବ।

2024 ରେ ଭାରତର ବିଜୟ ପରେ, BCCI 125 କୋଟିର ଏକ ପୃଥକ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ତେଣୁ, ଯଦି ଦଳ 2026 ରେ ବିଜୟୀ ହୁଏ, ତେବେ ଆହୁରି ବଡ଼ ଉତ୍ସବ ହୋଇପାରେ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ BCCI ଠାରୁ ଏକ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରେ।

ଭାରତୀୟ ଦଳ ଫାଇନାଲରେ ଇତିହାସ ରଚିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ। ସେମାନେ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଦଳ ହେବେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗାତାର ଦୁଇଥର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜିତିବାର ସୁଯୋଗ ରହିବ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କୌଣସି ଦଳ ଘରୋଇ ସ୍ତରରେ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିନାହିଁ।

