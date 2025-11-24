T20 WorldCup 2026: କେବେ ଆସିବ ବିଶ୍ଵକପ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ? ନୋଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତାରିଖ ଏବଂ ସମୟ, ଏହିଦିନ ଜୟ ଶାହା କରିବେ ଘୋଷଣା…
କେବେ ଆସିବ ବିଶ୍ଵକପ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ? ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ତାରିଖ ଏବଂ ସମୟ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଏବେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ, ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରେ ଖେଳାଯିବ। ଏଥର, ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସୂଚୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ, ତାରିଖ ଏବଂ ସମୟ ଏବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆପଣ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଲାଇଭ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେବୁ।
ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ ୨୫ ନଭେମ୍ବର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ
ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଥିବା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ପୁରା ସେଜ୍ୟୁଲ ୨୫ ନଭେମ୍ବରରେ ଜାରି କରାଯିବ। ଏନେଇ ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ ଘୋଷଣା କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଖେଳାଯାଉଛି। ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୌହାଟିରେ ଚାଲିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର, ନଭେମ୍ବର 25 ତାରିଖ ମ୍ୟାଚ୍ର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ହେବ। ସେଦିନ ଖେଳ ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟାରେ ଶେଷ ହେବ ଏବଂ ତା’ପରେ ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ସିଧା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ, ଲାଇଭ୍ ପ୍ରସାରଣ 25 ନଭେମ୍ବର ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ଭାରତର ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇପାରେ
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୋଟ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, ଚେନ୍ନାଇ, କୋଲକାତା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କଲମ୍ବୋ ଏବଂ କାଣ୍ଡିକୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ତଥାପି, ଏ ବିଷୟରେ ICC ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ସୂଚନା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ।
ଏପରି ହେବ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଫର୍ମାଟ୍
ଏହି ବର୍ଷର T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆହୁରି ବଡ଼ ହେବ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମୋଟ 20 ଦଳ ଖେଳିବାର ଦେଖାଯିବ। ICC ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଚାରୋଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକରେ ପାଞ୍ଚଟି ଦଳ ରହିବେ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ବିଶ୍ୱକପର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଫେବୃଆରୀ ୭ ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମାର୍ଚ୍ଚ ୮ ତାରିଖରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଦଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ।
ରୋହିତ ଶର୍ମା, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବେ
ଯେପରି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲୁ, ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ନଭେମ୍ବର ୨୫ ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଏହାର ଆରମ୍ଭ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬:୩୦। ଏହା ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱାର୍କ ଏବଂ ଜିଓ ହଟଷ୍ଟାରରେ ସିଧାପ୍ରସାରଣ ହେବ। ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି, ଯାହା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ରୋହିତ ଶର୍ମା, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା ହେବା ସମୟରେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପୂର୍ବତନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅଧିନାୟକ ଆଞ୍ଜେଲୋ ମାଥ୍ୟୁଜ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି।