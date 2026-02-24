ଟି-୨୦ ବିଶ୍ଵକପ୍ ମଝିରେ ବଦଳିବ ସିଡ୍ୟୁଲ୍, ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଭେନ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍
T20 World Cup: ଆଇସିସି ଟି-୨୦ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ୨୦୨୬ର ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କେଉଁଠି ଖେଳାଯିବ, ସେଥି ପାଇଁ ଏବେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଓ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ବିଶେଷକରି ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ୍ର ଭେନ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ‘ଫ୍ଲୋଟିଂ ଫିକ୍ସଚର୍’ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯାହା ଦଳମାନଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ।
ସରଳ ଭାବରେ କହିଲେ, ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ସେମିଫାଇନାଲ୍କୁ ପହଞ୍ଚେ, ତେବେ ସେମାନେ ୪ ମାର୍ଚ୍ଚରେ କୋଲମ୍ବୋର ଆର୍. ପ୍ରେମଦାସା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳିବେ। ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ କ୍ୱାଲିଫାଇ ନକରେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ୱାଲିଫାଇ କରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ସହିତ ନଥାଏ, ତେବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ କୋଲମ୍ବୋରେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିପାରେ।
କିନ୍ତୁ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉଭୟେ ସେମିଫାଇନାଲ୍କୁ ପହଞ୍ଚିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ୍ କୋଲକାତାର ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସରେ ହେବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମୁମ୍ବାଇରେ ଖେଳାଯିବ।
ଏହି ଭେନ୍ୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଛରେ ରାଜନୈତିକ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାପନା ୨ଟି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ରହିଛି। ଭାରତରେ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାରେ ଅସୁବିଧା ଥିବାରୁ, ସେମାନଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ଭେନ୍ୟୁ କୋଲମ୍ବୋକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଯଦି ସେମିଫାଇନାଲ୍କୁ ପହଞ୍ଚେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘରୋଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଦେବା ପାଇଁ କୋଲମ୍ବୋକୁ ବିକଳ୍ପ ଭେନ୍ୟୁ ଭାବେ ରଖାଯାଇଛି।
ଭାରତର ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଭେନ୍ୟୁ ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ଯଦି ଭାରତ ସେମିଫାଇନାଲ୍କୁ ପହଞ୍ଚେ, ତେବେ ସେମାନେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଖେଳିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ କୋଲମ୍ବୋକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ।
ଯଦି ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ କିମ୍ବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା—ଏହି ତିନୋଟି ଦଳରୁ କୌଣସି ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲ୍କୁ ନ ପହଞ୍ଚେ, ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ କୋଲକାତା ଓ ମୁମ୍ବାଇରେ ଦୁଇଟି ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ।
ସେହିପରି, ଟି୨୦ ବିଶ୍ଵ କପ୍ ୨୦୨୬ର ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଭେନ୍ୟୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦଳମାନଙ୍କର ପରିଣାମ ଓ ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଯାହା ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ଆଉ ଅଧିକ ରୋମାଞ୍ଚକର କରିଛି।