କିଏ ଖେଳିବ ଫାଇନାଲ୍, ସେମିଫାଇନାଲରେ ହିଁ ଇଂଲଣ୍ଡର ସ୍ଵପ୍ନକୁ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଚୁରମାର କରିଦେବେ ଏହି ୫ ଖେଳାଳି
T20 World Cup: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସନ୍ତା ୫ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ରେ ବିଶ୍ଵକପ୍ ସେମି-ଫାଇନାଲ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଭେଟିବ। ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖଡେ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ଵକପ୍ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବେ।
ଭାରତୀୟ ଦଳ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଶେଷ ଚାରିରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ଇଂଲଣ୍ଡ ସୁପର ୮ ରାଉଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତେବେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ୫ଜଣ ଖେଳାଳି ଏବେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ସାଜିଛନ୍ତି ।
ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ: ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଅପରାଜିତ ୯୭ ରନ କରି ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଏକାକୀ ଯେକୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ପାରିବେ। ପାୱାରପ୍ଲେରେ ତାଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ସହିତ ସଞ୍ଜୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର କରିପାରନ୍ତି। ତିନିଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସଞ୍ଜୁ ୧୯୫ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ୧୪୩ ରନ କରିଛନ୍ତି।
ଇଶାନ କିଷାନ: ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଇଶାନ କିଷାନ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାତଟି ମ୍ୟାଚରେ ୨୨୪ ରନ କରିଛନ୍ତି, ୧୮୫ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ରେଟରେ ଖେଳିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ୱାଙ୍ଖଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ସେମିଫାଇନାଲରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ।
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ: ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାତଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୨୩୧ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପକାର୍ଡ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପାଇଁ ଅନେକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଏହି ଭୂମିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିନାୟକଙ୍କଠାରୁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଶା କରିବ।
ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ: ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ପରି, ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହଙ୍କର ମଧ୍ୟ ୱାଙ୍ଖଡେରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ବୁମରାହଙ୍କର ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଦୀର୍ଘଦିନର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ସେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲରେ ବୁମରାହଙ୍କଠାରୁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଶା କରିବ, ଏବଂ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି।
ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା: ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ସେ ଖେଳର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଫର୍ମାଟରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ୨୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ୧୪୮ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟରେ ୪୧୪ ରନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୧୯ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ସେମିଫାଇନାଲରେ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଇଂଲଣ୍ଡର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଧୂଳିସାତ କରିପାରନ୍ତି ।