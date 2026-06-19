ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଲାଗିଲା ଶକ୍ତ ଝଟକା, ଟି-୨୦ ବିଶ୍ଵକପର ପୁରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ୍ ପଡିଲେ ଏହି ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି…
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଲାଗିଲା ଶକ୍ତ ଝଟକା, ଟି-୨୦ ବିଶ୍ଵକପର ପୁରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ୍ ପଡିଲେ ଏହି ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି
T20 World Cup: ଆଇସିସି ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଏକ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଲାଗିଛି। ଦଳର ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି ଶ୍ରେୟଙ୍କା ପାଟିଲ୍ ଆହତ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚଳିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ବେଳେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେୟଙ୍କାଙ୍କ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ଅନକ୍ୟାପ୍ଡ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଶ୍ରେୟଙ୍କା
ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଆଇସିସି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି। ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାପରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଜିତି ନେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହିଁ ଶ୍ରେୟଙ୍କା ପାଟିଲ୍ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।
ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ର ଗଣ୍ଠିରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ର ପାୱାରପ୍ଲେର ଶେଷ ଓଭରରେ ବଲ୍ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବେଳେ ଶ୍ରେୟଙ୍କାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପଡ଼ିଆ ବାହାରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରେୟଙ୍କା ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟ୍କା, କାରଣ ସେ ବୋଲିଂ ସହ ଜଣେ ଚମତ୍କାର ଫିଲ୍ଡର ଏବଂ ଶେଷ ଓଭରଗୁଡ଼ିକରେ ଆସି ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି।
ପ୍ରେମା ରାବତଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଦଳରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି
ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରେୟଙ୍କାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରେମା ରାବତଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ପ୍ରେମା ପ୍ରାୟ ୨୪ ବର୍ଷର ଜଣେ ଲେଗ୍ ସ୍ପିନର ଏବଂ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଜଣେ ଅନକ୍ୟାପ୍ଡ ଖେଳାଳି। ତେବେ ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ରେ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଆସୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଭାବେ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ପ୍ରେମା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରେମା ରାବତ ଓ ରାଧା ଯାଦବଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ମିଳିବ ସୁଯୋଗ?
ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଖରେ ଏବେ ଶ୍ରେୟଙ୍କା ପାଟିଲ୍ଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ଲେଇଂ-୧୧ରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ବିକଳ୍ପ ରହିଛି। ରାଧା ଯାଦବ ପୂର୍ବରୁ ଦଳରେ ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପ୍ରେମା ରାବତ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଧିନାୟିକା ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କୁ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ସେ ପ୍ଲେଇଂ-୧୧ରେ କାହାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ।
ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପରେ ଏବେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ମୁକାବିଲା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ସହ ହେବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ୨୧ ଜୁନ୍ରେ ଓଲ୍ଡ ଟ୍ରାଫର୍ଡରେ ଖେଳାଯିବ। ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ୪ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି। ଯଦି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଜିତିନିଏ, ତେବେ ପଏଣ୍ଟ ୬କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହା ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ସହଜ କରିବ।