ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ସହ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବଂ ଦୁବେ

ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର

By Jyotirmayee Das

T20 World Cup: ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ସେମିଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ସହ ମୁକାବିଲା କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁମ୍ବାଇରେ ପହଞ୍ଚିଛି । କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବଂ ଶିବମ୍ ଦୁବେ ଦଳ ଛାଡି ଯାଇଛନ୍ତି।

ମୁମ୍ବାଇ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଖେଳାଳିମାନେ ବସ୍ ଚଢ଼ୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବଂ ଶିବମ୍ ଦୁବେ ସେମାନଙ୍କ କାରରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯାହାକୁନେଇ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ପ୍ରସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି।

ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ କାହିଁକି ଦଳ ଛାଡିଲେ?

ଏଠାରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବଂ ଶିବମ ଦୁବେ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କାହିଁକି ଛାଡିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଖେଳାଳିମାନେ ମୁମ୍ବାଇରେ ରୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଟିମକୁ ହୋଟେଲରେ ଛାଡି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି । ଏପରି କାହିଁକି କଲେ ବୋଲି ବିସିସିଆଇକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଯଦି ସେମିଫାଇନାଲ ଫଳାଫଳ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସପକ୍ଷରେ ନଯାଏ, ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ।

ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଫର୍ମ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ

ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଉଭୟ ଚଳିତ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଦଳ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗତ କିଛି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଖରାପ ରହିଛି। ବିଶେଷକରି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ତାଙ୍କ ବୋଲିଂରେ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଚଳିତ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିଛନ୍ତି।

ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ଆମେରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଅପରାଜିତ ୮୪ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେବେଠାରୁ ଗୋଟିଏ ବି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ କରିନାହାଁନ୍ତି। ସେ ତିନିଥର ୩୦ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଟ୍ ହେବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ୱିକେଟ୍ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି।

