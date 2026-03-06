କ’ଣ ପୁଣି ହେବ ଇତିହାସର ପୁନରାବୃତ୍ତି, ୨୦୧୧ ମ୍ୟାଚ୍ ଦୋହରାଇବ କି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ତେବେ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ
T20 World Cup: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇପାରିବ କି ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱକପରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଥିଲା ଏବଂ ବାକି ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା। ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ୨୦୧୧କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଯଦି ଏହି ଧାରା ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଏଥର ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ହେଉଛି।
୨୦୧୧ ବିଶ୍ୱକପରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା
୨୦୧୧ ବର୍ଷ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ଥିଲା। ୧୯୮୩ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏମ୍ ଏସ୍ ଧୋନି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ଥିଲେ। ଭାରତ ଫାଇନାଲରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲା। ସେହି ବର୍ଷ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଥିଲା। ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଟାଇ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଥିଲା ଏବଂ ବାକି ଜିତିଥିଲା।
ଏଥର ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାଠୁ ହାରିଛି ଭାରତ
ଏବେ, ୨୦୨୬ ମସିହାରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦ୍ୱାରା ଆମେରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଜୟ ଧାରା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପ୍ରଥମ ସୁପର ୮ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଗଲା । ସେତେବେଳେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପହଞ୍ଚିବା ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରେ। ତଥାପି, ଭାରତ ତା’ପରେ ଜିମ୍ବାୱେ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେମିଫାଇନାଲ୍ ରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା, ଏବଂ ତା’ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଭଳି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥିଲା।
ଫାଇନାଲରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଭେଟିବ ଭାରତ
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାଠାରୁ ହାରିବା ଏବଂ ଟାଇଟଲ ଜିତିବା ଏକ ସଂଯୋଗ ଥିଲା କି ଅନ୍ୟ କିଛି ତାହା ମାର୍ଚ୍ଚ ୮ ତାରିଖରେ ହିଁ ଜଣାପଡିବ। କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଯେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଇନାଲରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ୨୦୨୪ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଉଭୟ ଦଳ ଗୋଟିଏ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ନ ହାରି ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଭାରତର ଧାରା ଜାରି ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ବିଜୟ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ଏବେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବ। ସେଠାରେ ଦଳ କିପରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା।