ମାତ୍ର ୧୦୦ ଟଙ୍କାରେ କିଣନ୍ତୁ T20 World Cup 2026 ଟିକେଟ୍, କେମିତି ଆଉ କେଉଁଠି କରିବେ ବୁକିଂ, ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ..
T20 World Cup 2026: ICC ପୁରୁଷ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ (T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026) ର ୧୦ମ ସଂସ୍କରଣ ଫେବୃଆରୀ ୭ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିରେ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ସୁପର ୮ ଏବଂ ଏକ ନକଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିବ। ୨୦ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ୫୫ ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହେବ । କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ଏହାର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଖେଳିବ।
ଭାରତରେ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ୧୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ଯେତେବେଳେ କି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଟିକେଟ୍ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ଟଙ୍କା ଅଟେ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି, ଆଇସିସି ଆଜି ପୁରୁଷ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଘୋଷଣା କରିଛି ।
ଏହି ପ୍ରମୁଖ ଇଭେଣ୍ଟକୁ ସର୍ବାଧିକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ କମ ରହିଛି। ବିକ୍ରୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬:୪୫ ରେ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଭାରତର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର ୧୦୦ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
କିପରି ବୁକ୍ କରିବେ ଟିକେଟ୍: ପ୍ରଶଂସକମାନେ କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ( https://tickets.cricketworldcup.com ) ପରିଦର୍ଶନ କରି କିମ୍ବା ସିଧାସଳଖ BookMyShow ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ, ଆପଣ ସମସ୍ତ ଦଳର ପତାକା ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଦଳର ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
ଭାରତର ନାମ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ତାଲିକା ଆସିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧରାଯାଉ ଆପଣ ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତି, ଯାହା ଫେବୃଆରୀ ୧୫ ତାରିଖରେ କଲମ୍ବୋର ଆର. ପ୍ରେମଦାସା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ।
ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଲଗଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତା’ପରେ “ଏବେ ବୁକ୍ କରନ୍ତୁ” ବିକଳ୍ପ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ତା’ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସିଟ୍ ଚୟନ କରିପାରିବେ, ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ, ଗୋଟିଏ ଲଗଇନ୍ ଆଇଡି ବ୍ୟବହାର କରି ସର୍ବାଧିକ ଦୁଇଟି ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରାଯାଇପାରିବ।
ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ୧୫ ଫେବୃଆରୀରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଟିକେଟ୍ ୧୫୦୦ LKR, ଯାହା ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ୪୩୮ ଟଙ୍କା ସହିତ ସମାନ।
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ସ୍ଥାନ
- ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଅହମଦାବାଦ
- ଚେନ୍ନାଇର ଏମ ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍
- ଅରୁଣ ଜେଟଲି ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଦିଲ୍ଲୀ
- ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସ, କୋଲକାତା
- ୱାଙ୍ଖଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ମୁମ୍ବାଇ
- ଆର. ପ୍ରେମଦାସା ଷ୍ଟାଡିୟମ, କଲମ୍ବୋ
- ଏସଏସସି କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, କଲମ୍ବୋ
- ପାଲେକେଲେ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମ, କାଣ୍ଡି