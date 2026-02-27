କେବେ ଓ କେଉଁଠି ଖେଳାଯିବ ଟି୨୦ ବିଶ୍ଵକପ୍ ମ୍ୟାଚର ସେମିଫାଇନାଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲିଷ୍ଟ
T20 World Cup Semi: ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସୁପର ୮ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଚାରି ସେମିଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କେବେ ଓ କେଉଁଠି ଖେଳାଯିବ ସେନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ିଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ ବିଷୟରେ…
ମାର୍ଚ୍ଚ ୧ରେ ଶେଷ ସୁପର ୮ ମ୍ୟାଚ୍
ଆଇସିସି ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ର ଶେଷ ସୁପର ୮ ମ୍ୟାଚ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧ ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ଦିନ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେ ମଧ୍ୟରେ ହେବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅପରାହ୍ନ ୧ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ହେବ, ଯାହା କୋଲକାତାର ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବେ ଅର୍ଥହୀନ । କାରଣ ଜିମ୍ବାୱେ ସେମିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପୂର୍ବରୁ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିସାରିଛି।
କିନ୍ତୁ ଭାରତ ବନାମ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ଯେ ଏହି ଦୁଇଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲ୍କୁ ଯିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ରହିବ।
ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ୪ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ହେବ
ତା’ପରେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦୁଇଟି ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଖେଳାଯିବ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ୪ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ୧ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସୁପର ୮ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଦୁଇ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ରହିବ। ତଥାପି, ଏହି ଦିନ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଦଳ ପରସ୍ପର ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କେଉଁଠାରେ ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାନାହିଁ।
କାରଣ ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ, ତେବେ ଏହା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଖେଳାଯିବ। ତେବେ ପାକିସ୍ତାନର ଶେଷ ଚାରିରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ କମ୍। ଯଦି ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ନଥାଏ, ତେବେ ମ୍ୟାଚ୍ କୋଲକାତାରେ ଖେଳାଯିବ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ରେ
ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ ପରଦିନ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେମିଫାଇନାଲରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରେ, ତେବେ ସେଠାରେ ସେମିଫାଇନାଲ ଖେଳିବାର ଦେଖାଯିବ। ତେବେ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଉଭୟ ସେମିଫାଇନାଲ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।