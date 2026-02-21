ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆଫ୍ରିଦି ବଡ଼ ବୟାନ, ବାବର ଆଜମଙ୍କୁ ନେଇ କହିଦେଲେ ଏହି ବଡ଼ କଥା, ନିଜ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଓଗାଳିଲେ ବିଷ
ଟି20 ୱର୍ଲ୍ଡ କପ୍: ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଯୋଜନା ଉପରେ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ
NZ vs PAK: ଆଜି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି, ଯାହା ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରୁ ଆର. ପ୍ରେମଦାସା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ସୁପର ୮ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଶାହିଦ ଆଫ୍ରିଦି ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲେ ଯେ ବାବର ଆଜମ ଇନିଂସ ଓପନ କରିବା ଉଚିତ। ସେ ସୈମ ଆୟୁବଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଓପନର ଭାବରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରି ନାହାଁନ୍ତି। ଆଫ୍ରିଦି ତାଙ୍କ ଦଳ ଉପରେ ବର୍ଷିଥିଲେ, ଏପରିକି କହିଥିଲେ, “ଯଦି ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ବାବରଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବରରେ ଖେଳାଇବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲ, ତେବେ ତୁମେ ପାକିସ୍ତାନ ଠାରୁ ହାରିଯାଇଛ।”
ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟକ ଶାହିଦ ଆଫ୍ରିଦି ଏକ ଟିଭି ଶୋ’ରେ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, “ଆକିବ ଜାଭେଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ତୁମକୁ ଦଳ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହା ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଯେ ତୁମେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଦଳ, ପିଚ୍ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିଚାର କରି ତୁମର ଦଳକୁ ଫିଲ୍ଡିଂ କର। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ପାକିସ୍ତାନରେ ବସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲ ଯେ ବାବର ଆଜମ ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବେ, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ତୁମେ ପାକିସ୍ତାନ ଠାରୁ ହାରିଯାଇଛ।”
ଆଫ୍ରିଦି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ଯଦି ଆମେ ସୈମ ଆୟୁବଙ୍କ ଶେଷ ୪୦-୫୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ତେବେ ସେ ୨-୪ କିମ୍ବା ୫ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବହୁତ କମ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ଥିଲା ଯେ ଯଦି ଏହି ପିଲାଟି ସ୍ଥିର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁନାହିଁ ତେବେ ଆମେ ସେଠାରେ ବାବର ଆଜମଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ। ତୁମେ ଭାବିବା ଉଚିତ୍ ଯେ ଆୟୁବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁନାହିଁ, ଯାହା ଦଳ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆମର ପଛରେ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଅଛି। ଆମର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ବାବର ଆଜମ ଅଛନ୍ତି। ବାବର ଆଜମ ଚାରି ନମ୍ବର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ନୁହଁନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ଏହା ଭାବି ପାକିସ୍ତାନ ଛାଡିଛ ତେବେ ତୁମେ ହାରିଯାଇଛ।”
ଶାହିଦ ଆଫ୍ରିଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସୈମ ଆୟୁବ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ୨-୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ବାବର ଆଜମଙ୍କୁ ଇନିଂସ ଓପନ କରିବା ଉଚିତ। ପାକିସ୍ତାନ ସୁପର ୮ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଏବଂ ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ। ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସହିତ ଖେଳିବେ।
୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଆୟୁବଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ କିପରି?
ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ବିପକ୍ଷରେ ୨୪ ରନ୍ କରିଥିବା ସୈମ ଆୟୁବ ଆମେରିକା ବିପକ୍ଷରେ ୧୯ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ସେ ୬ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ନାମିବିଆ ବିପକ୍ଷରେ କେବଳ ୧୪ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନିଂସ୍ ହୋଇନାହିଁ।