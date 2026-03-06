ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା OUT, ଏହି ଖେଳାଳି ହେବେ ଟିମରେ ସାମିଲ? ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ 11 ରେ ହେବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ!

Ind Vs NZ: ଭାରତ ୨୦୨୬ ମସିହାର ଆଇସିସି ପୁରୁଷ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ଫାଇନାଲରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ ।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ୨୦୨୬ ମସିହାର ଆଇସିସି ପୁରୁଷ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ଫାଇନାଲରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ । ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଫର୍ମାଟ ମେଗା-ଇଭେଣ୍ଟର ଚଳିତ ସଂସ୍କରଣର ଶୀର୍ଷ ମୁକାବିଲା ରବିବାର (୮ ମାର୍ଚ୍ଚ) ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଟ୍ରଫି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ପରିଚାଳନା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି।

୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ସାତଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ କେବଳ ୮୯ ରନ୍ କରିପାରିଥିବା ବିଶ୍ୱ ନମ୍ବର ୧ ଟି୨୦ଆଇ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ବେଞ୍ଚ୍‌ରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇପାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରିଙ୍କୁ ସିଂହ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ କିମ୍ବା ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ଅଭିଷେକ ଚଳିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଭାରତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଜଣେ ଫର୍ମହୀନ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଖେଳାଇବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ।

ଯଦି ଅଭିଷେକ, ଯିଏ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଦଳ ପାଇଁ ୭ ବଲ୍‌ରୁ କେବଳ ୯ରନ୍ କରିପାରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ ଏକାଦଶରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଇଶାନ କିଶାନ୍ ଇନିଂସ ଓପନ କରିବେ।

ଅଭିଷେକଙ୍କ ବଦଳ ଖେଳାଳି ଭାବରେ, ଭାରତ ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ୱିକେଟର ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି କୁଲଦୀପ, ରିଙ୍କୁ କିମ୍ବା ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ବିଚାର କରିପାରେ। ଜଣେ ବୋଲର ଭାବରେ କୁଲଦୀପଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ ଏକାଦଶରେ ସାମିଲ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ।

ଗୁରୁବାର ମୁମ୍ବାଇରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ସେମିଫାଇନାଲରେ, ଭାରତ ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଷଷ୍ଠ ବୋଲରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ହରାଇଥିଲା, ଏବଂ ସେହିଠାରେ କୁଲଦୀପ ଭାରତ ପାଇଁ ଖେଳିପାରିବେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯାଇଥିବା ୫୪ ଟି ୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ସେ ୯୫ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବରୁଣ ଚକରାବର୍ତ୍ତି ବହୁତ ଅଧିକ ରନ୍ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି (ସେମିଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ୬୪), କୁଲଦୀପ ଆୟୋଜକ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ୱିକେଟ୍ ନେବାର ବିକଳ୍ପ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରନ୍ତି।

ସେ ଭାରତ ପାଇଁ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ୨୦୨୫ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିର ଫାଇନାଲ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଚଳିତ T୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ, କୁଲଦୀପ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସେ ତାଙ୍କର ତିନି ଓଭର କୋଟାରେ ୧୪ ରନ୍ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

ଅଭିଷେକଙ୍କ ବଦଳ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ରିଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଟପ୍ ଅର୍ଡରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ କୁଲଦୀପଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଟି-୨୦ରେ ଭଲ ବୋଲର ନୁହଁନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍।

ବିଶ୍ୱର ୧ ନମ୍ବର ଟି-୨୦ ବୋଲର ବରୁଣ ଏବଂ ଅର୍ଶଦୀପଙ୍କ ନିକଟ ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଞ୍ଚକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍।

ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଟି -୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୬ ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଭାରତର ଏକାଦଶ ଖେଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି: ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ(w k), ଇଶାନ କିଶନ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (C ), ଶିବମ ଦୁବେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ତିଲକ ଭର୍ମା, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା

 

