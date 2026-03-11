ବିଶ୍ଵକପକୁ ଫେରାଇ ନେବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ବିବାଦ, କୀର୍ତ୍ତି ଆଜାଦଙ୍କୁ କରଭଜନଙ୍କ କଡ଼ା ଜବାବ୍
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ଵକପ୍ ଟ୍ରଫିକୁ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇଯିବାକୁ ନେଇ ବିବାଦ
T20 World Cup: ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ମନ୍ଦିରକୁ ଟ୍ରଫି ନେଇଯିବାକୁ ନେଇ ଏକ ନୂତନ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର କୀର୍ତ୍ତି ଆଜାଦଙ୍କ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବୟାନ ପରେ, ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଫ୍-ସ୍ପିନର ହରଭଜନ ସିଂହ ଏବେ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଫାଇନାଲରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିଲା। ଏହା ପରେ, ଦଳର ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ଆଇସିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜୟ ଶାହ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଏକ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଟ୍ରଫି ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ।
ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ ଉପରେ ଉଠିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ
ଏହି ଘଟଣା ପରେ କୀର୍ତ୍ତି ଆଜାଦ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ଟ୍ରଫିକୁ କେବଳ ମନ୍ଦିରକୁ କାହିଁକି ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ, ଏହାକୁ କାହିଁକି ମସଜିଦ, ଚର୍ଚ୍ଚ କିମ୍ବା ଗୁରୁଦ୍ୱାରକୁ ନିଆଯାଇନଥିଲା। ଏହି ଟ୍ରଫି କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନୁହେଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ଦେଶର। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଭଳି ବିବିଧ ଦେଶରେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ।
ହରଭଜନ ସିଂହ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଲେ
କୀର୍ତ୍ତି ଆଜାଦଙ୍କ ବୟାନ ଉପରେ ହରଭଜନ ସିଂହ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅଯଥା ରାଜନୀତିକରଣ କରାଯାଉଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି କୌଣସି ଖେଳାଳିଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ମସଜିଦ, ଚର୍ଚ୍ଚ କିମ୍ବା ଗୁରୁଦ୍ୱାରରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ତେବେ ସେମାନେ ସେଠାକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଯଦି ଖେଳାଳିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଏବଂ ବିଜୟ ପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଏଥିରେ କ’ଣ ଭୁଲ ଥିଲା? କ୍ରୀଡା ବିଜୟକୁ ପାଳନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏପରି ବୟାନ ଦେବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ।
‘କ୍ରୀଡା ଅପେକ୍ଷା ରାଜନୀତି ଅଧିକ’
ହରଭଜନ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଦୁଃଖଦ ଯେ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, କୀର୍ତ୍ତି ଆଜାଦ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଖେଳ ବଦଳରେ ରାଜନୀତି ସହିତ ଯୋଡୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏହି ସଫଳତାକୁ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଭାରତରେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଯଦିଓ ବିଭିନ୍ନ ଦେବତା ଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଥ ସମାନ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିତର୍କ ତୀବ୍ର ହୋଇଥିଲା
ଏହି ବିବାଦ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କିଛି ଲୋକ କୀର୍ତ୍ତି ଆଜାଦଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ହରଭଜନ ସିଂହଙ୍କ ସହ ସହମତ ହେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ବିବାଦ ଏବେ କ୍ରୀଡ଼ାରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ସାମାଜିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।