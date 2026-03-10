ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖରୁ ଫେରାଇ ନିଆଯିବ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି, ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ କାରଣ

ଟ୍ରଫିକୁ ନେଇ କ'ଣ ରହିଛି ICC ନିୟମ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତ ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେମାନେ ନିଜ ଘରୋଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଏହି ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିବା ଏକମାତ୍ର ଦଳ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଭାରତ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ତିନି ଥର ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିବା ଏକମାତ୍ର ଦଳ ଭାବରେ ଇତିହାସ ରଚିଛି। ଏହି ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ପରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ ଚମକଦାର ଟ୍ରଫି ମଧ୍ୟ ପାଇଛି।

କିନ୍ତୁ ଏବେ, ସେହି ଟ୍ରଫି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯିବ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଅରିଜିନାଲ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ପାଇବ ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଆଇସିସିର ଏକ ନିୟମ।

ମୂଳ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ଫେରାଇ ନିଆଯିବ:

ICC ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଜେତା ଦଳକୁ ପ୍ରକୃତ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଡମି କିମ୍ବା ପ୍ରତିକୃତି ଟ୍ରଫି ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରକୃତ ଟ୍ରଫି କେବଳ ପୁରସ୍କାର ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଟ୍ରଫି ସହିତ ଦଳର ଫଟୋସୁଟ୍ ପରେ, ମୂଳ ଟ୍ରଫି ICCକୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଏ।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମିଳିବ ଏକ ଡମି ଟ୍ରଫି:

୨୭ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ICC ଏକ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲା ​​ଯେଉଁଥିରେ ବିଜେତା ଦଳ ମୂଳ ଟ୍ରଫି ପାଇବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫଟୋ ଅପ୍ ଏବଂ ବିଜୟ ପରେଡରେ ବ୍ୟବହାର ପରେ ଏହାକୁ ଫେରାଇବାକୁ ପଡିବ।

ହା ବଦଳରେ, ICC ବିଜେତା ଦଳକୁ ଏକ ଡମି ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିବ ଯାହା ମୂଳ ଟ୍ରଫି ସହିତ ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ବ୍ୟବହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଚୋରି କିମ୍ବା କ୍ଷତିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୂଳ ଟ୍ରଫିକୁ ICCର ଦୁବାଇ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ରଖାଯାଇଛି।

ପ୍ରକୃତ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫିର ବିଶେଷତ୍ତ୍ୱ:

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫିଟି ପ୍ରାୟ ୬ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନର ଏବଂ ୨୧ ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚ। ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫିଟି ଜୟପୁର ସଂଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରଖିଛି। ଏହାର ଡିଜାଇନର୍ ଅମିତ ପାବୁୱାଲ୍ ପ୍ରକୃତରେ ଜୟପୁରର।

ଫାଇନାଲରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ୯୬ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲା।

