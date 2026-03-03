କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ସମାନ ଦିନରେ ଖେଳାଯିବ ଦୁଇଟି ସେମିଫାଇନାଲ! ହେଲେ କେମିତି ଆଉ କଣ ରହିଛି ICC ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମ…
T20 World Cup: ସମାନ ଦିନରେ ଖେଳାଯିବ ଦୁଇଟି ସେମିଫାଇନାଲ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏବେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ କର ବା ମର ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନକଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ପରାଜୟ ମଧ୍ୟ ଦଳର ଟ୍ରଫି ଜିତିବାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରେ। ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ୪ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହର ପରିବେଶ ରହିଛି।
ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ହେବ, ଯାହା ୪ ମାର୍ଚ୍ଚରେ କୋଲକାତାର ଐତିହାସିକ ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରୁ ଖେଳାଯିବ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଂଲଣ୍ଡ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ, ଯାହା ୫ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରେ ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ପରାଜିତ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାହାର ହୋଇଯିବେ।
ସମାନ ଦିନରେ ଖେଳାଯିବ ଦୁଇଟି ସେମିଫାଇନାଲ: ନକଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ICC ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିଛି, ଯାହା କିଛି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଖେଳାଯାଇପାରିବ। ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଖରାପ ପାଗ ମ୍ୟାଚ୍ ର ମଜା ନଷ୍ଟ ନକରିବା ପାଇଁ, ICC ଉଭୟ ସେମିଫାଇନାଲ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ଡେ ସ୍ଥିର କରିଛି।
ଯଦି ୪ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇନପାରେ, ତେବେ ଏହା ୫ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଖେଳାଯିବ। ସେହିପରି, ଯଦି ୫ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ପରଦିନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇପାରେ।
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ ରିଜର୍ଭ ଡେରେ ଖେଳାଯାଏ, ତେବେ ଉଭୟ ସେମିଫାଇନାଲ ସମାନ ଦିନରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ICC ନିୟମ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସୂଚୀରେ କୌଣସି ବିଶେଷ ବାଧା ନପଡ଼େ ଏବଂ ଫାଇନାଲ ତାରିଖ ପ୍ରଭାବିତ ନହୁଏ।
ତଥାପି, ଯଦି ଉଭୟ ସେମିଫାଇନାଲ ସମାନ ଦିନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ତେବେ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକର ସମୟ ଭିନ୍ନ ହେବ। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ରିଜର୍ଭ ଡେରେ ଖେଳ ଅପରାହ୍ନ ୩ ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ନକରନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଉଭୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ମ୍ୟାଚ୍ ଦିନ ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି।
ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ଫଳାଫଳ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି: ନକଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଏହି ନିୟମ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଯେପରି କୌଣସି ଦଳ ପରାଜିତ ନ ହୁଏ। ଫାଇନାଲ୍ ସମାନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ରାଉଣ୍ଡ ଉତ୍ସାହଜନକ, କାରଣ ସେମାନେ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଭେଟିବେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କଠିନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକର ବିଜେତାମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୮ତାରିଖରେ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ।